CR7 está aislado y es asintomático Crédito: @selecaoportugal

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 11:24

El positivo de coronavirus de Cristiano Ronaldo causó impacto en Portugal, pero también una cuota marcada de asombro. Este martes, la Federación Portuguesa (FPF) anunció en un comunicado el caso de Covid-19 del futbolista de 35 años y aseguró que se perderá el duelo de este miércoles frente a Suecia por la UEFA Nations Leagues. Y a pesar de que CR7 está asintomático y asilado, la situación está envuelta en un misterio que en el cuerpo técnico del seleccionado luso todavía no logran comprender.

"Respetamos todas las medidas de seguridad... y sin embargo ha ocurrido el contagio", lamentó, no sin cierto asombro, el seleccionador portugués Fernando Santos este martes en conferencia de prensa en la 'Cidade do Futebol' de Oeiras, a las afueras de Lisboa, y luego insistió en que durante la concentración se están cumpliendo todas las reglas y protocolos. "Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus", explicó.

Desde que el equipo se concentró la semana pasada, "nos sometemos a test todos los días", aseguró Santos, precisando que los jugadores y los miembros del cuerpo técnico viven "en una burbuja". La sesión de entrenamiento de la mañana del martes en Oeiras, en las afueras de Lisboa, había sido aplazada sin explicaciones. Luego, el entrenador explicó que Ronaldo se sometió a otro test el martes por la mañana, que confirmó el primer positivo.

Portugal suma 7 puntos y es líder con Francia en el Grupo 3 de la UEFA Nations League. El domingo pasado igualaron 0-0.

"Cualquier jugador que se ausente por la COVID-19 es una baja de peso, la de Ronaldo tal vez mayor", afirmó el DT, que admitió que le gustaría poder contar con el futbolista del Juventus en el partido ante Suecia, pero aseguró que tiene "absoluta confianza en los que van a jugar". Además, agregó: "El plan es el mismo, las dinámicas son diferentes. Cristiano tiene características propias y ningún equipo es el mejor sin el mejor del mundo. Pero este equipo ya mostró que tiene capacidad para responder colectivamente, tengo plena confianza en mis jugadores".

Para los portugueses, empatados en puntos con Francia en el grupo 3 de la Nations League, esta ausencia puede pesar mucho este miércoles contra Suecia. En el partido de ida en Solna (2-0), el delantero había marcado los dos goles de la victoria, superando la barrera simbólica de los 100 goles con su selección. Ahora, Cristiano es el tercer jugador luso en contraer la enfermedad en esta ventana internacional de dos semanas, después del defensor José Fonte (Lille) y el arquero Anthony Lopes (Lyon).

Los otros jugadores de la selección portuguesa sometidos a pruebas en la mañana de este martes "han dado todos negativo", precisó la Federación, al igual que los de la selección francesa, que se enfrentaron a los portugueses hace dos días (0-0) y llegaron este martes a Croacia. Pero el golpe más duro será sin duda para la Juventus, donde Cristiano Ronaldo ya ha marcado tres goles y dado una asistencia en tan solo dos jornadas de campeonato. Según el protocolo sanitario en vigor en Italia, el cinco veces Balón de Oro tendrá que mantener cuarentena durante diez días y presentar después un test negativo para volver a jugar.

Según el protocolo sanitario en vigor en Italia, el cinco veces Balón de Oro tendrá que mantener cuarentena durante diez días y presentar después un test negativo para volver a jugar.

El astro luso se perderá así el próximo partido de la Serie A contra el Crotone, pero sobre todo, no estará para la entrada en el debut de la Juve en la Champions League del martes 20 contra Dinamo de Kiev. Según cómo evolucione, podría volver para el encuentro del Calcio contra Hellas Verona el 25 de octubre, pero sobre todo, podría estar disponible para recibir el 28 de octubre en Champions al Barcelona de Lionel Messi.

Esta mala noticia también da otro color a su marcha a principios de semana para la concentración del equipo portugués, infringiendo el protocolo sanitario de la Serie A. Ronaldo había abandonado como otros internacionales de la Juve el hotel donde los jugadores 'bianconeri' estaban en cuarentena tras detectarse dos casos de covid-19 en el seno del club, sin esperar a la autorización de su cuadro técnico. La Juve ya dio cuenta a la justicia de esta falta al protocolo.

Conforme a los criterios de Más información