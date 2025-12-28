Copa Africana de Naciones: Argelia avanza con paso firme y Mozambique festejó por primera vez

Se cierra la segunda fecha de la etapa de grupos de la Copa Africana de Naciones y Argelia, que será rival de la Argentina en la próxima Copa del Mundo, volvió a ganar con un gol de su máxima estrella y avanzó a los octavos de final. Además, Mozambique logró su primera victoria en la competencia luego de 16 partidos. Por último, en el encuentro que tuvo a un arquero que cayó desplomado, pero se recuperó, Sudán le ganó a Guinea Ecuatorial con un gol en contra con mucha mala suerte. En la culminación del domingo, se miden Camerún y Costa de Marfil.

En el estadio Moulay Hassan, de Rabat, Argelia volvió a ganar en uno de los duelos del grupo E. El rival que tendrá la selección albiceleste en el debut del 16 de junio en Kansas, derrotó 1 a 0 a Burkina Faso y se metió en los octavos de final. Su figura, Riyad Mahrez, marcó el único gol del partido. Fue de penal a los 23 minutos. El exjugador de Manchester City abrió el pie y la colocó al palo izquierdo del arquero Hrve Koffi, que fue hacia el otro lado. Es el tercer tanto del media punta, que venía de convertir un doblete en la goleada 3 a 0 ante Sudán por la primera jornada. Además, cuando se jugaban 15 del segundo tiempo Mahrez se fue reemplazado y en su lugar entró Zinedine Belaid.

Riyad Mahrez, de penal, marcó el único gol del triunfo de Argelia, que se clasificó a octavos de final PAUL ELLIS� - AFP�

Con las seis unidades, los Zorros del Desierto se metieron en la próxima instancia como primeros de su zona y su rival saldrá del que finalice segundo del grupo D: Senegal, República Democrática del Congo o Benín. Por lo pronto, deberá cerrar la primera etapa el próximo miércoles desde las 17, hora de la Argentina, ante Guinea Ecuatorial, en el mismo escenario que jugó este domingo.

En el grupo F se dio uno de los grandes batacazos del certamen. En el estadio Agadir, la selección de Mozambique logró la primera victoria de su historia en este certamen en su sexta participación. Sufrió, pero derrotó por 3 a 2 a Gabón. Ganaba 2 a 0 con los goles marcados por Faisal Bangal a los 37 y Geny Catamo a los 42, de penal. Pierre Emerick Aubameyang descontó los 50. Ya en la segunda etapa, Diogo Calina puso el 3 a 1 a los siete minutos, pero Alex Moussounda acercó a Gabón a los 31. En los últimos minutos, Mozambique supo aguantar el resultado y obtuvo un resonante triunfo que lo deja con chances de clasificarse a los octavos de final.

Diogo Calila, defensor de Mozambique, festeja uno de los tres tantos que le dieron el primer triunfo de la historia a su selección en la copa africana FRANCK FIFE� - AFP�

Se trata de una victoria histórica para los Mambas. Jugó la copa seis veces y sólo sumaba 4 puntos en 16 partidos disputados. En Egipto 1986 perdió sus tres partidos en la etapa de grupos, al igual que en Burkina Faso 1998. En Sudáfrica 1996 y en Angola 2010, sólo había sacado una unidad en cada una. En Costa de Marfil 2023 empató dos partidos, y en la actual competencia venía que caer en la primera fecha por 1 a 0 contra los marfileños. La mala racha se terminó este domingo en el que por primera vez se quedó con los tres puntos. Cerrará la zona ante Camerún el próximo miércoles, en busca de una histórica clasificación.

Por el grupo E, Sudán le ganó 1 a 0 a la debutante Guinea Ecuatorial en el estadio Mohammed V, de Casablanca. El único tanto del partido llegó a los 29 de la segunda parte, en una acción con muchísima mala fortuna. Tras una pelota parada que llegó al área, el delantero Luis Nlavo quiso rechazarla. Pero cuando la despejó, la pelota le rebotó a Saúl Coco. El arquero Jesús Owono llegó a manotearla; sin embargo, la pelota dio en el palo y se metió.

Saul Coco own goal that put Equatorial Guinea 1-0 behind against Sudan. #AFCON2025 pic.twitter.com/BKd5ykcCun — AFCON 2025 (@DiskiAfrika) December 28, 2025

De este modo, la selección ecuatoguineana está casi eliminada, mientras que los sudaneses, que fueron campeones de este certamen en 1970, pero que llevaban 12 años sin victorias, se ilusionan con meterse en la próxima etapa. En la última fecha, se jugarán la clasificación ante Burkina Faso.

Sin embargo, la imagen que quedó en este partido se dio a los 39 minutos de la primera etapa, pero sólo terminó en un susto. Monged El Neel, arquero del equipo que se quedó con la victoria cayó desplomado sobre el césped cuando la pelota estaba muy lejos de su área. De inmediato, se detuvo el partido e ingresaron al campo de juego el cuerpo médico y la asistencia, producto de la situación. Luego de algunos minutos, el futbolista se puso de pie. Luego de algunas pruebas, incluida la medición de azúcar en el cuerpo, Monged se recuperó, le tiraron agua sobre la cabeza y continuó en el partido.