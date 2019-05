Iker Casillas luego de la operación llevó tranquilidad a través de las redes sociales Crédito: @ikercasillas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2019 • 12:47

Cuarenta y ocho horas después de haber sufrido un infarto agudo de miocardio durante un entrenamiento de Porto, de Portugal, que derivó en su inmediata asistencia y traslado a una clínica donde fue operado exitosamente a través de un cateterismo, la incógnita sobre el futuro del arquero Iker Casillas es tema permanente en España, allí donde escribió sus mejores páginas en Real Madrid y se lució en la conquista del Mundial 2010 con la selección de su país, además de haber ganado la Eurocopa en 2008 y 2012.

Iker Casillas, "bien y estable" tras sufrir un infarto - Fuente: AFP 01:18

Video

Por lo pronto, su esposa, la periodista Sara Carbonero , adelantó que este lunes podría recibir el alta médica. "Estaremos todavía unos días, no sé exactamente, hasta el lunes o algo así creo que será", dijo a los medios españoles que la esperaban a su salida del hospital de Oporto, donde se encuentra ingresado Casillas. "Vamos a estar todavía unos días, pero va todo muy bien", añadió. Está previsto también que durante el día sea visitado por el plantel de Porto. "Tenemos que ayudarlo en su recuperación y sabe que puede contar con todos", dijo el DT, Sergio Conceiçao.

Sara Carbonero, esposa de Iker Casillas, abandona el hospital Crédito: Hola

Ahora bien, la pregunta que todos se hacen una vez superado el problema cardíaco, es: volverá a jugar? Casillas cumplirá 38 años el 20 del actual. Ningún especialista es capaz de aventurar que pueda regresar a las canchas, sino que será necesario ir viendo sus reacciones a las distintas exigencias. Y sobre todo, si quiere volver.

De ánimo, al menos, luce bien. Eso han dicho algunos de sus compañeros del Porto, como Oliver Torres. "Está como un toro, muy animado y con ganas de superar esto". Incluso, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, se comunicó telefónicamente con el jugador y comentó que "lo noté de muy buen humor, muy animado". Y respecto del sentimiento del club por Casillas, basta con las palabras del titular del Porto, Jorge Nuno, Pinto da Costa: "Es un hombre impoluto con un carácter excepcional. Es uno de los nuestros. Casillas es Porto".

El futuro, una incógnita

¿Y el futuro? Consultado por el diario El País, Luis Serratosa, miembro de cardiología deportiva de la Sociedad Europea de Cardiología y amigo de Casillas en los tiempos en los que ambos coincidieron en el Real Madrid, señaló: "Volver a jugar, podría. Pero ¿querrá? Hay que tener en cuenta que un infarto superado no deja secuelas que imposibiliten el deporte de alta competición, aunque no suelen darse casos así. Lo normal será que dentro de seis meses se evalúen una serie de cuestiones y se valore su estado". Se refiere a aspectos puntuales: si quedaron lesiones residuales, cómo reacciona su corazón ante la competencia y evaluar los riesgos concretos

Y el médico se explaya sobre otros detalles trascendentes: "El de arquero es el puesto en el campo de juego en el que más expuesto se está a los golpes y a los contactos, y el deporte de contacto no está recomendado para alguien que tome medicación anticoagulante. Casillas deberá tomar durante al menos un año dos medicaciones de ese tipo, Adiro, que es aspirina, y otra más, y cada pelotazo que reciba, cada choque, cada golpe supondrá un gran hematoma y más sangrado... Por eso tendrá que tener más cuidado".

Con casi 38 años, Serratosa recuerda muchos estudios médicos de Casillas y lo califica de un deportista sano: "No fuma, sus electrocardiogramas eran normales y sus estudios no registraban colesterol ni hipertensión".

Casillas cumplirá 38 años el 20 de mayo y la duda es: ¿volverá a jugar o no? Fuente: LA NACION

Otra médica, Araceli Boraíta, cardióloga de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), dice que quizá deba estar un año sin jugar. "Durante dos meses no podrá hacer ningún ejercicio intenso, porque el ejercicio de alta intensidad provoca pequeños coágulos, peligrosos en la sangre", explica. Y también le quita importancia a los hematomas producidos por la medicación anticoagulante. "Si le han hecho un cateterismo para implantarle un stent, un tubito que mantiene abierta la arteria, la lesión es significativa. Aunque, por lo que he oído, el infarto sólo afectó la arteria derecha habrá buena irrigación igual y los golpes que reciba no afectarán al stent".

Sobre los causas del infarto, Boraíta le dijo a El País: "Quizá se trate de un trastorno del metabolismo congénito, estrés o una carga genética congénita. Nadie está libre de un accidente isquémico", explica Boraíta. "Puede haber tenido lesiones pequeñas, no lo suficientemente importantes para generar síntomas pero que pueden desarrollarse. Son como cristales pequeños que se rompen y liberan colesterol al torrente sanguíneo", agregó.