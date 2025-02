El material que podría comprometer a Iker Casillas en el escándalo con la modelo de OnlyFans

Iker Casillas sigue envuelto en una polémica con la modelo de OnlyFans, Claudia Bavel, quien aseguró tener material que compromete al exarquero del Real Madrid. Tras un comunicado de ambas partes, el tema parecía solucionado, aunque, en las últimas horas, algunas versiones periodísticas que llegan desde España volvieron a exponer la figura del deportista.

A pesar de un comunicado de Casillas en su cuenta de X, donde enfatizó en no querer revelar detalles de su vida privada, el campeón del mundo con la selección de España volvió a estar en la mira por unas declaraciones del periodista Martín Bianchi, quien se desempeña en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER.

El periodista español Martín Bianchi se refirió al conflicto de Iker Casillas

“Claudia Bavel mostró mensajes con Iker Casillas en televisión, pero también hay fotos. Hay mucho material y yo creo que Iker se ha equivocado con ese comunicado porque dice que todo es mentira”, relató Bianchi sobre este tema que se originó cuando Casillas y la modelo erótica coincidieron en un mismo hotel, en la previa a un evento en una bodega donde asistieron celebridades del deporte como Luis Figo y Michel Salgado.

Tras esta versión, Bavel confirmó su “relación abierta” con Casillas, quien, por su parte, no solo negó este hecho, sino que afirmó que su reputación se vio “dañada y atacada”.

Claudia Bavel confirmó la "relación abierta" con Iker Casillas

En esa misma línea, el periodista español aconsejó a Casillas: “Estás soltero, tenes una amiga... ya está. Haces lo que querés y con quien querés. Pasa el tema y mañana nos olvidamos”.

Cabe destacar que Casillas se separó en 2021 de Sara Carbonero, con quien se había casado en el 2016. Una vez que se divorciaron, el deportista decidió adoptar un perfil bajo y reservado, sin que se conozcan detalles de su intimidad. Es por esto que la vinculación con la modelo de OnlyFans causó tanto revuelo en España y el exarquero se vio obligado a emitir un extenso comunicado para contar su versión de los hechos.

Claudia Bavel muestra las pruebas de su relación con Iker Casillas

“Teníamos una relación abierta que en un momento cerramos. Hasta me planteó la idea de ser madre y me preguntó si me gustaría tener hijos con él. Como amante, es mejor futbolista", deslizó Bavel, tajante ante las cámaras de Telecinco.

Este raid mediático expuso a Casillas en los medios de comunicación y, por ende, en sus redes sociales, se explayó rechazando enfáticamente cada una de las declaraciones de Bavel. "He dado instrucciones para que cualquier vulneración de mi intimidad y honor, venga de quien venga, y sea en el medio que sea, sea perseguida legalmente mediante las acciones civiles oportunas, reclamando los daños que estas conductas me hayan causado", remarcó.

Iker Casillas envuelto en una polémica por una relación con una modelo de OnlyFans

“No todo vale para ganar audiencia. No todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa”, declaró Casillas, en una extensa misiva que se viralizó en las redes sociales. De esta manera, el exarquero se desligó de este supuesto romance entre las partes y acudió a su cuerpo de abogados para tomar las medidas pertinentes en caso de que el tema continúe escalando.