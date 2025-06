El enigmático mensaje de Iker Casillas en las redes que luego borró: “Sé que algunos me dirán que no lo cuente”

Iker Casillas, exjugador del Real Madrid y la selección de España, publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram que luego borró y generó preocupación entre sus seguidores.

Iker Casillas realizó un polémico posteo en Instagram que luego eliminó

“Francamente, nunca había pensado en hablar de esto. En 30 años como futbolista, se lo he contado a muy pocos, pero creo es bonito compartirlo. Es parte de mi carrera y creo que es el momento. Realmente así se entenderá el deportista que he llegado a ser. Sé que algunos me dirán que no lo cuente, pero es una decisión que solo me afecta a mí”, indicó el exjugador, campeón del mundo en 2010 con España.

En una imagen con fondo negro y letras blancas, Casillas realizó una especie de introducción hacia un tema que a él le resulta sensible; sin embargo, en cuestión de horas, la historia de Instagram fue eliminada de su cuenta y el enigma quedó flotando en el aire.

Lo primero que se tuvo en cuenta a la hora de analizar el tema es si nuevamente sus redes sociales fueron hackeadas, como en el año 2022, cuando un posteo referido a la sexualidad de Casillas revolucionó el mundo virtual. “Espero que me respeten: soy gay”, indicaba la publicación, que rápidamente fue eliminado por el exarquero y extendió, luego, un pedido de disculpas a la comunidad LGTB.

La cuenta de X de Iker Casillas fue hackeada en el año 2022

El último posteo en cuestión, que se realizó durante la jornada de este lunes, acaparó la atención de distintos periodistas y medios de comunicación de España. Desde el momento que salió a la luz hasta su eliminación, las especulaciones no demoraron en aparecer.

Teorías respecto a un problema de salud, a una confesión personal, hasta un secreto que guardó de su etapa como futbolista comenzaron a sobrevolar en el ambiente, aunque ninguno pudo dar con un diagnóstico certero.

En busca de esclarecer el panorama, la cuenta @2010MisterChip, en X, conjeturó al respecto y añadió que se encontraba sorprendido por esta aparición efímera de Casillas en Instagram.

MisterChip, una cuenta especializada en deportes, se expresó acerca de la publicación de Casillas

“Alucinando con esto de Iker. Si quiere contar lo que yo creo, puede ser un bombazo. Supongo que le habrán aconsejado que lo borrase”, exclamó este perfil público encargado de brindar estadísticas de torneos y jugadores.

Seguido de esta mención, el periodista español, Julio Maldonado, también aportó su visión sobre el tema. “No pensé que Iker fuera dar este paso a estas alturas de la vida. Vaya bomba...”, subrayó para ponerle aún más suspenso a un anuncio que nunca llegó, pero que dejó una fuerte intriga en el mundo deportivo español.

Julio Maldonado, periodista español, se hizo eco sobre la publicación de Casillas

A cargo de una escuela de formación de arqueros y de la fundación del Real Madrid, encargada de las acciones solidarias del club, Casillas decidió, en el último tiempo, correrse del ojo de los medios de comunicación.

Sin embargo, las redes sociales le jugaron una mala pasada: un hackeo a su cuenta de X y un anuncio que dejó en suspenso en Instagram, expusieron al surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid quien, hasta el momento, no volvió a referirse a la situación anteriormente detallada.