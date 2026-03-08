Desde su llegada a los Estados Unidos, la pregunta que domina el mundo del deporte alrededor de Lionel Messi es: ¿cuánto gana realmente en el Inter Miami? En los últimos días, se revelaron algunas de las cifras millonarias del contrato del diez argentino.

Cuánto gana Messi en Inter Miami

El arribo de Lionel Messi al Inter Miami no solo transformó el panorama deportivo de la Major League Soccer (MLS), sino que redefinió por completo los parámetros económicos del fútbol en Estados Unidos.

Lionel Messi, Jorge Mas y Donald Trump ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Según declaraciones de Jorge Mas, propietario principal de las Garzas, el astro argentino percibe una cifra anual que oscila entre los 70 y 80 millones de dólares. Este monto total supera ampliamente los registros oficiales de la Asociación de Jugadores de la MLS, que sitúan su salario base en 12 millones de dólares con una compensación garantizada de 20,45 millones.

La abismal diferencia se explica a través de una estructura contractual inédita que incluye una participación como copropietario del club, un activo que Messi activará formalmente una vez que decida colgar los botines.

Por otro lado, el impacto financiero de “La Pulga” fue inmediato y devastador para las métricas previas de la liga. Antes de su llegada en 2023, el Inter Miami estaba valuado en unos 585 millones de dólares; sin embargo, tras el “efecto Messi”, la revista Forbes ha tasado a la franquicia en 1.350 millones de dólares.

Este crecimiento exponencial justifica la inversión de Jorge Mas, quien sostiene que cada centavo pagado al capitán argentino está validado por el retorno que genera. De hecho, el contrato de Messi, que se extiende hasta el final de la temporada 2028-29, fue aumentando su valor real a medida que la tasación del equipo escalaba, posicionándolo como el jugador mejor pagado de la historia de la competición, dejando muy atrás los 11,15 millones que percibía el coreano Son Heung-min en LAFC o los 8,75 millones del ya retirado Sergio Busquets.

Cuánto gana Messi PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿De dónde sale la cifra?

Es fundamental entender que estos 80 millones de dólares anuales son solo una parte de la maquinaria económica que rodea al rosarino. Los acuerdos firmados con socios estratégicos de la liga, como Apple TV, Adidas y Fanatics, funcionan de manera independiente a su contrato directo con el Inter Miami y no están contemplados en las cifras mencionadas por Mas.

A través de estos convenios, Messi recibe porcentajes por nuevas suscripciones al MLS Season Pass y por la venta de indumentaria oficial. En definitiva, el desembarco de Messi en Florida no es simplemente un fichaje de lujo, sino una alianza comercial de escala global que ha convertido al Inter Miami en uno de los activos más valiosos del deporte mundial mientras el jugador asegura su futuro como uno de los dueños de la industria.

