Dakar 2026: así están las tablas de posiciones, tras la etapa 2

El segundo tramo después del prólogo se desarrolló este lunes desde Yanbu a Alula; David Zille sigue liderando en Challenger y David Pascual en Misión 1000; hubo cambios de mando en motos, autos y camiones
Se desarrolló este lunes la segunda etapa del Rally Dakar 2026 que tiene lugar en Arabia Saudita y hubo cambios de liderazgo en las tablas de posiciones de varias categorías. El tramo consistió en unir Yanbu con Alula y tuvo 504 kilómetros.
En motos el nuevo líder es el australiano Daniel Sanders con un tiempo total de 7 horas 42 minutos 24 segundos, 30 segundos menos que el español Edgar Canet. El argentino Luciano Benavides cayó del quinto al sexto puesto. En autos también hay otro puntero y es Nasser Al-Attiyah con 7 horas 12 minutos 16 segundos. El histórico piloto qatarí le lleva apenas 7 segundos al estadounidense Seth Quintero.
En challenger sigue mandando el representante albiceleste David Zille con 8 horas 9 minutos 3 segundos y su nuevo escolta es Yasir Seaidan de Arabia Saudita a 1 minuto 58 segundos. Nicolás Cavigliasso, también de la Argentina, pasó del tercer puesto al sexto. Donde también continúa arriba un albiceleste es en Missión 1000. Se trata de Benjamín Pascual, quien tiene 35 puntos junto al chino Yi Guanghui.
En camiones, una de las categorías más atractivas, el checo Ales Loprais perdió la cima a manos del neerlandés Mitchel Van Den Brink, que está en el primer puesto con 8 horas 29 minutos 58 segundos. En SSV no cambió el liderazgo porque se mantuvo el francés Xavier De Soultrait con 8 horas 23 minutos 16 segundos y lo sigue el portugués Alexander Pinto a 3 minutos 34 segundos.
Tabla de posiciones del Dakar 2026
Motos
- Daniel Sanders (Australia) - 7 horas 42 minutos 24 segundos
- Edgar Canet (España) - +30 segundos
- Ricky Brabec (Estados Unidos) - +2 minutos 18 segundos
Autos
- Nasser Al-Attiyah (Qatar) - 7 horas 12 minutos 16 segundos
- Seth Quintero (Estados Unidos) - +7 segundos
- Guillaume De Mévius (Bélgica) - +1 minuto 9 segundos
Challenger
- David Zille (Argentina) - 8 horas 9 minutos 3 segundos
- Yasir Seaidan (Arabia Saudita) - +1 minuto 58 segundos
- Lucas Del Río (Chile) - +2 minutos 22 segundos
Camiones
- Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - 8 horas 29 minutos 58 segundos
- Vaidotas Zala (Lituania) - +3 minutos 6 segundos
- Martín Macik - +3 minutos 30 segundos
🔈Truck category leader Mitchell van den Brink pushing the pace.#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/5MdSW4Pxqe— DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2026
SSV
- Xavier De Soultrait (Francia) - 8 horas 23 minutos 16 segundos
- Gonçalo Guerreiro (Portugal) - +2 minutos 47 segundos
- Brock Heger (Estados Unidos) - +7 minutos 22 segundos
Dakar Classic
- Karolis Raisys (Lituania) / Marco Leva (Italia) - 125 puntos
- Maxence Gublin (Francia) - 154 puntos
- Josef Unterholzner (Italia) - 172 puntos
Missión 1000
- Benjamín Pascual (Argentina) / Yi Guanghui (China) - 35 puntos
- Jie Yang (China) - 32 puntos
- Miguel Puertas (España) / Jordi Juvanteny (España) - 30 puntos
Stock
- Rokas Baciuska (Lituania) - 9 horas 3 minutos 54 segundos
- Akira Miura (Japón) - +11 minutos 37 segundos
- Ronald Basso (Francia) - +12 minutos
La actividad continuará este martes desde la madrugada en la Argentina con la tercera etapa, en Alula (666 kilómetros). La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.
Todas las etapas del Dakar 2026
- 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
- 4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-
- 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Alula -completada-
- 6/1 - Etapa 3: Alula.
- 7/1 - Etapa 4: Alula (Marathon).
- 8/1 - Etapa 5: Alula (Marathon) a Hail.
- 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.
- 10/1 - Descanso en Riyadh.
- 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.
- 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.
- 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).
- 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).
- 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.
- 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.
- 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
