Dakar 2026: así están las tablas de posiciones, tras la etapa 1

Se desarrolló este domingo la primera etapa del Rally Dakar 2026 que tiene lugar en Arabia Saudita y hay pilotos en cada una de las categorías que se adueñaron del puesto de privilegio de la tabla de posiciones, para el que de momento se contabilizan los tiempos del prólogo y del mencionado tramo que se realizó en Yanbu y tuvo 518 kilómetros.

En motos lidera el español Edgar Canet con un tiempo de 3 horas 27 minutos 42 segundos. El mejor argentino es Luciano Benavides en el quinto puesto (+3 minutos 58 segundos). El belga Guillaume De Mévius tomó la delantera en autos con 3 horas 7 minutos 49 segundos y lo persigue el histórico qatari Nasser Al-Attiyah a menos de un minuto.

E1 P5. Sólida etapa hoy, me sentí muy bien con el físico y con el ritmo. El cuerpo me acompañó, así que fue un gran arranque 🙌🏻Mañana vamos por todo en la etapa 2 ⚡️#Faster77 pic.twitter.com/nfOUysDT1o — Luciano Benavides (@LBenavides77) January 4, 2026

En challenger manda el representante albiceleste David Zille con 3 horas 32 minutos 50 segundos y lo persigue el neerlandés Paul Spierings a 42 segundos. Tercero está Nicolás Cavigliasso, también de la Argentina, a 2 minutos 3 segundos. Donde también lidera un argentino es en Missión 1000. Se trata de Benjamín Pascual, quien tiene 25 puntos junto al chino Yi Guanghui.

En camiones, una de las categorías más atractivas, el checo Ales Loprais domina con 3 horas 42 minutos 15 segundos y lo secundan el neerlandés Mitchel Van Den Brink y su compatriota Martín Macik. En SSV domina el francés Xavier De Soultrait con 3 horas 38 minutos 45 segundos y lo sigue el portugués Alexander Pinto a 3 minutos 34 segundos.

Tabla de posiciones del Dakar 2026

Motos

Edgar Canet (España) - 3 horas 27 minutos 42 segundos

Daniel Sanders (Australia) - +1 minuto 5 segundos

Ricky Brabec (Estados Unidos) - +1 minuto 37 segundos

Tosha Schareina (España) - +2 minutos 12 segundos

Luciano Benavides (Argentina) - +3 minutos 58 segundos

Autos

Guillaume De Mévius (Bélgica) - 3 horas 7 minutos 49 segundos

Nasser Al-Attiyah (Qatar) - +40 segundos

Martín Prokop (República Checa) - +1 minuto 27 segundos

Challenger

David Zille (Argentina) - 3 horas 32 minutos 50 segundos

Paul Spierings (Países Bajos) - +42 segundos

Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +2 minutos 3 segundos

Camiones

Ales Loprais (República Checa) - 3 horas 42 minutos 15 segundos

Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - +1 minuto 47 segundos

Martín Macik - +7 minutos 19 segundos

SSV

Xavier De Soultrait (Francia) - 3 horas 38 minutos 45 segundos

Alexander Pinto (Portugal) - +3 minutos 34 segundos

Brock Heger (Estados Unidos) - 3 minutos 48 segundos

Xavier de Soultrait and Martin Bonnet set the pace in SSV category🔝#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/DT6XpVb2cp — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2026

Dakar Classic

Marco Leva (Italia) - 71 puntos

Shammie Baridwan - 76 puntos

Karolis Raisys - 77 puntos

Missión 1000

Benjamín Pascual (Argentina) / Yi Guanghui (China) - 25 puntos

Jie Yang (China) - 22 puntos

Miguel Puertas (España) / Jordi Juvanteny (España) - 20 puntos

Stock

Rokas Baciuska (Lituania) - 4 horas 4 minutos 59 segundos

Ronald Basso (Francia) - +6 minutos 49 segundos

Akira Miura (Japón) - +8 minutos 18 segundos

David Zille y Sebastián Cesana Antonin Vincent - DPPI

La actividad continuará este lunes desde la madrugada en la Argentina con la segunda etapa, desde Yanbu a Alula. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.

Todas las etapas del Dakar 2026

3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-

4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-

5/1 - Etapa 2: Yanbu a Alula.

6/1 - Etapa 3: Alula.

7/1 - Etapa 4: Alula (Marathon).

8/1 - Etapa 5: Alula (Marathon) a Hail.

9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.

10/1 - Descanso en Riyadh.

11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.

12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.

13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).

14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).

15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.

16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.

17/1 - Etapa 13: Yanbu.