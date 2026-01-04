Dakar 2026: así están las tablas de posiciones, tras la etapa 1

El tramo inicial después del prólogo se realizó este domingo en Yanbu, epicentro de la competencia; el argentino David Zille lidera en challenger y David Pascual en Misión 1000
Se desarrolló este domingo la primera etapa del Rally Dakar 2026 que tiene lugar en Arabia Saudita y hay pilotos en cada una de las categorías que se adueñaron del puesto de privilegio de la tabla de posiciones, para el que de momento se contabilizan los tiempos del prólogo y del mencionado tramo que se realizó en Yanbu y tuvo 518 kilómetros.
En motos lidera el español Edgar Canet con un tiempo de 3 horas 27 minutos 42 segundos. El mejor argentino es Luciano Benavides en el quinto puesto (+3 minutos 58 segundos). El belga Guillaume De Mévius tomó la delantera en autos con 3 horas 7 minutos 49 segundos y lo persigue el histórico qatari Nasser Al-Attiyah a menos de un minuto.
E1 P5. Sólida etapa hoy, me sentí muy bien con el físico y con el ritmo. El cuerpo me acompañó, así que fue un gran arranque 🙌🏻Mañana vamos por todo en la etapa 2 ⚡️#Faster77 pic.twitter.com/nfOUysDT1o— Luciano Benavides (@LBenavides77) January 4, 2026
En challenger manda el representante albiceleste David Zille con 3 horas 32 minutos 50 segundos y lo persigue el neerlandés Paul Spierings a 42 segundos. Tercero está Nicolás Cavigliasso, también de la Argentina, a 2 minutos 3 segundos. Donde también lidera un argentino es en Missión 1000. Se trata de Benjamín Pascual, quien tiene 25 puntos junto al chino Yi Guanghui.
En camiones, una de las categorías más atractivas, el checo Ales Loprais domina con 3 horas 42 minutos 15 segundos y lo secundan el neerlandés Mitchel Van Den Brink y su compatriota Martín Macik. En SSV domina el francés Xavier De Soultrait con 3 horas 38 minutos 45 segundos y lo sigue el portugués Alexander Pinto a 3 minutos 34 segundos.
Tabla de posiciones del Dakar 2026
Motos
- Edgar Canet (España) - 3 horas 27 minutos 42 segundos
- Daniel Sanders (Australia) - +1 minuto 5 segundos
- Ricky Brabec (Estados Unidos) - +1 minuto 37 segundos
- Tosha Schareina (España) - +2 minutos 12 segundos
- Luciano Benavides (Argentina) - +3 minutos 58 segundos
Autos
- Guillaume De Mévius (Bélgica) - 3 horas 7 minutos 49 segundos
- Nasser Al-Attiyah (Qatar) - +40 segundos
- Martín Prokop (República Checa) - +1 minuto 27 segundos
Challenger
- David Zille (Argentina) - 3 horas 32 minutos 50 segundos
- Paul Spierings (Países Bajos) - +42 segundos
- Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +2 minutos 3 segundos
Camiones
- Ales Loprais (República Checa) - 3 horas 42 minutos 15 segundos
- Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - +1 minuto 47 segundos
- Martín Macik - +7 minutos 19 segundos
SSV
- Xavier De Soultrait (Francia) - 3 horas 38 minutos 45 segundos
- Alexander Pinto (Portugal) - +3 minutos 34 segundos
- Brock Heger (Estados Unidos) - 3 minutos 48 segundos
Xavier de Soultrait and Martin Bonnet set the pace in SSV category🔝#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/DT6XpVb2cp— DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2026
Dakar Classic
- Marco Leva (Italia) - 71 puntos
- Shammie Baridwan - 76 puntos
- Karolis Raisys - 77 puntos
Missión 1000
- Benjamín Pascual (Argentina) / Yi Guanghui (China) - 25 puntos
- Jie Yang (China) - 22 puntos
- Miguel Puertas (España) / Jordi Juvanteny (España) - 20 puntos
Stock
- Rokas Baciuska (Lituania) - 4 horas 4 minutos 59 segundos
- Ronald Basso (Francia) - +6 minutos 49 segundos
- Akira Miura (Japón) - +8 minutos 18 segundos
La actividad continuará este lunes desde la madrugada en la Argentina con la segunda etapa, desde Yanbu a Alula. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.
Todas las etapas del Dakar 2026
- 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
- 4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-
- 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Alula.
- 6/1 - Etapa 3: Alula.
- 7/1 - Etapa 4: Alula (Marathon).
- 8/1 - Etapa 5: Alula (Marathon) a Hail.
- 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.
- 10/1 - Descanso en Riyadh.
- 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.
- 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.
- 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).
- 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).
- 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.
- 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.
- 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
