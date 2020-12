En un conmovedor mensaje, Dalma Maradona contó por qué decidió ir al homenaje a Diego Maradona en la cancha de Boca, a pesar del enorme dolor que vive por estos días

Las imágenes de Dalma Maradona en el homenaje a Diego Maradona que se hizo en la Bombonera conmovieron al país. La hija del máximo ídolo deportivo de Argentina ocupó el palco de su padre y agradeció, durante al partido de Boca y Newell's, el gesto de los jugadores. Ahora, en su cuenta de Instagram, se refirió a ese emotivo momento y explicó por qué decidió asistir a pesar de estar pasando momentos muy difíciles tras el fallecimiento de su padre.

Con los ojos llenos de lágrimas, Dalma observó el homenaje que se realizó el fin de semana tras la despedida de Maradona. Desde las butacas que el Diez tenía reservadas en el estadio de Boca, la hija mayor de Diego agradeció el homenaje que se realizó durante el encuentro y la dedicatoria de la victoria xeneize.

"Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papá", escribió en Instagram, junto a una foto en la que se la ve con Diego en la cancha, ambos vestidos con la camiseta del club. "Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva, hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, los jugadores de Boca, los de Newell's Old Boys y especialmente a Cristian Riquelme", señaló Dalma.

Luego, explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a ir a la Bombonera en pleno duelo: "No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin él, pero tampoco quería dejar el palco vacío", manifestó.

"Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino", agregó. "Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo, Mary, Lili y sus nietos".