De conocerse en 2019 a formar una familia durante el Mundial 2026: la historia de amor de Mikel Merino y Lola Liberal

Mikel Merino se convirtió en una de las grandes figuras de la selección española durante el Mundial 2026 y, a un paso de disputar las semifinales contra Francia, quien se encuentra a su lado firme, apoyándolo, es su esposa, Lola Liberal. Su historia de amor se hizo viral en redes sociales en los últimos días debido a que ambos debieron sacrificar muchísimo tiempo en familia por este campeonato deportivo, en medio del nacimiento de su primer hijo en común.

La pareja comenzó su relación en 2019, cuando Mikel Merino defendía la camiseta de la Real Sociedad. Ambos compartían amigos en común de Navarra, la ciudad española de donde es oriundo el futbolista, y esa cercanía permitió que su amistad se transformara poco a poco en una relación sentimental. Desde entonces optaron por mantener un perfil reservado y son escasas las entrevistas en las que hablan de su vida privada.

Los enamorados llevan siete años juntos (Foto: Instagram @lolaliberal)

En Instagram suelen compartir imágenes de sus viajes, celebraciones familiares y de los distintos destinos que recorren para acompañar la carrera profesional del mediocampista.

En 2024, después de cinco años de noviazgo, Mikel y Lola dieron un paso más en su historia de amor y celebraron su casamiento en la parroquia de San Nicolás, ubicada en Pamplona, en una ceremonia íntima que reunió a familiares, amigos y varias estrellas del mundo del fútbol.

La pareja dio el "sí, quiero" en 2024 (Foto: Instagram @lolaliberal)

Menos de dos años después llegó otra de las noticias más felices para la pareja. El 9 de mayo de 2026, a poco de que el futbolista deba viajar para concentrar para la Copa del Mundo, nació Marco, su primer hijo. "Nuestra familia. Bienvenido, Marco“, escribieron ambos en sus redes sociales junto a las primeras imágenes del bebé, una publicación que rápidamente recibió miles de felicitaciones.

Aunque ahora están en Estados Unidos, la familia reside en Londres, ciudad a la que se mudaron por la carrera deportiva de Merino. Si bien desde que se instalaron dejaron en evidencia que disfrutan de esta nueva etapa en Inglaterra, siempre que sus compromisos se lo permiten regresan a Navarra para reencontrarse con sus seres queridos.

Después de muchos días sin verse, el futbolista pudo reencontrarse con su familia en Los Ángeles (Foto: Instagram @lolaliberal)

El emotivo mensaje de Mikel Merino a su esposa en pleno Mundial

En plena disputa del Mundial 2026, el futbolista reconoció que la distancia de su esposa y de su hijo fue uno de los aspectos más difíciles de afrontar durante la concentración con la selección española. Incluso decidió agradecerle públicamente por todo lo que se bancaba sola con su pequeño bebé en su ausencia.

✈️ ¡MIKEL, LES HAS DADO EL BILLETE A CUARTOS A TU MUJER Y A TU HIJO!



🥹 El goleador del partido habló sobre cómo es perdese algunas cosas de la vida como ver crecer y cambiar a su hijo pequeño de tan solo 2 meses



❤️ ¡NOS VEMOS EN CUARTOS, LOLA Y MARCO! #DAZNMundial pic.twitter.com/tpsAcCMVV9 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 6, 2026

“A ver, es parte del fútbol, parte de la vida. Todo lo bonito que es estar en un Mundial y disfrutarlo con tus compañeros y poder representar a tu selección es una barbaridad. Pero a la vez tiene una parte no tan bonita que es el perderme los dos primeros meses de mi hijo. De verlo crecer y cambiar. Los echo muchísimo de menos“, confió.

Sin embargo, debido a que desde los cuartos de final el seleccionado ya no tendría que hacer viajes tan largos dentro del continente norteamericano, su esposa y su hijo volaron para reencontrarse con él. “Ahora ya van a estar aquí y estaré completo y espero poder darles más alegrías”, reconoció, con una sonrisa de oreja a oreja que resumió la felicidad con la que esperaba el duro cruce contra Bélgica.