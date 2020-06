Ángel Di María celebra con su típico festejo. Tuvo una gran temporada en PSG. Fuente: AFP - Crédito: Damien Meyer

Poco afecto a dar entrevistas, el rosarino Angel Di María se sometió a las preguntas de L'Équipe , el principal diario deportivo de Francia . El futbolista argentino redondeó una gran temporada en el PSG , con el que levantó el título, fue considerado en el equipo ideal y además se consagró como el máximo asistidor del torneo (dio 14 pases de gol ). El campeonato fue suspendido por el coronavirus y el ex Benfica, Real Madrid y Manchester United recién volverá a los entrenamientos el próximo 22 de junio .

Ese presente exitoso en el equipo de la capital gala, que dejó en el camino a Borussia Dortmund y se instaló en cuartos de final de la Champions League, hizo que el futbolista formado en Rosario Central le mandara un mensaje a Lionel Scaloni, el entrenador que lo convocó para la Copa América de Brasil de 2019 pero luego no, y parece no tenerlo en el radar para los próximos compromisos: "No hay mucho para decir. Acabo de terminar una excelente temporada y no me han llamado una sola vez", recordó Di María en la entrevista.

Y agregó: "Son elecciones del entrenador. Sin duda, había otro mejor que yo. ¿Si quieren prepararse para el futuro? Puede ser. Yo siempre estoy a disposición de la selección. Esta temporada (2020) tenía en mente jugar una última Copa América, pero al ver que en cada convocatoria ni siquiera me llamaban comencé a perder la esperanza. El torneo será en 2021, así que trataré de dar lo máximo para demostrar que puedo ayudar al equipo. No importa si de titular o de suplente: quiero estar allí e intentar ganar algo con la selección", comentó, consciente del llugar que perdió.

Aunque muchos de sus compañeros regresaron a América del Sur para estar con sus familiares, Di María eligió quedarse en Europa. "Para ser honesto, mi familia y yo siempre estuvimos seguros en casa. Sabía que si tenía algún problema, llamaría al club y en diez minutos encontraríamos una solución. Si teníamos un problema, estaba el médico, el hospital. Mi hija mayor es alérgica a la lactosa: en Argentina no se encuentran productos adecuados en todas partes. Cuando tenés niños pequeños, en mi ciudad (Rosario) puede ser complicado si hay que ir al hospital. París es mi ciudad hoy, así que fue natural pasar por este período aquí", reconoció Fideo.

Cuando le recordaron el partido de vuelta con Borussia Dortmund, en un Parque de los Príncipes ya vacío por la pandemia del coronavirus, Di María hizo una mención especial a los hinchas del PSG, que alentaron sin parar desde varias horas antes del comienzo del partido en las afueras del coliseo parisino: "Fue la primera vez que experimenté algo así", contó Di María. Y añadió: "No tengo palabras para expresar mi gratitud a los ultras. Gracias a lo que nos transmitieron tres o cuatro horas antes del partido, nos hicieron sentir que éramos un gran club, un gran equipo, y eso es lo que mostramos en el campo. Luchamos cuando tuvimos que luchar, jugamos cuando tuvimos que jugar, corrimos cuando tuvimos que correr. Sentimos a los aficionados fuera del estadio durante los noventa minutos. Fue de lo más extraordinario", valoró aquella noche, que le dio a PSG el pase a los cuartos de final de la Champions League. Nadie sabe cuándo ni cómo seguirá el torneo

De todas formas, así como los hinchas alentaron a todo el equipo aquel día sin poder entrar a la cancha, también exteriorizaron sus críticas luego de que el argentino celebrara su cumpleaños junto a su compatriota Mauro Icardi y el uruguayo Edinson Cavani dos días después del partido de ida en Dortmund. Di María también tuvo unas palabras para quienes lo cuestionaron: "¿No fue el momento perfecto para tal fiesta? Si, es verdad. Nos disculpamos con el club, con los aficionados", enfatizó Di María en la entrevista con L'Équipe. El rosarino agregó: "Acabábamos de perder en Dortmund (1-2, dos días antes) pero todo estaba organizado, había muchos invitados, no pudimos cancelar debido a un partido. Somos futbolistas pero también humanos, tenemos una vida".

De todas formas, para el argentino, el equipo apareció cuando tenía que hacerlo. Es decir, en el partido de vuelta: "Creo que a todo lo que se dijo al respecto, que no habíamos respetado al club, lo respondimos en el partido de regreso. Mostramos que el equipo estaba unido, que el club era importante para nosotros y que daríamos todo para pasar. No perdemos un partido por un cumpleaños, sino porque no estamos en el nivel. Nada más", cerró.