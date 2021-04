Diego Díaz, tras la renuncia de Mario Pergolini: “No es un día cómodo para mí”

El conductor de Superfútbol, Diego Díaz, abrió el programa de este jueves con la canción “El Satánico Dr. Cadillac” para referirse a la renuncia de Mario Pergolini como vicepresidente de Boca Juniors. Y explicó la decisión: “Tenían un miembro muy querido que de repente sintió otra dimensión y le metieron una patada en el traste y lo echaron”. La salida de Pergolini de Boca se habría dado en términos similares.

Luego, Díaz fue autorreferencial y confesó que no era “un día cómodo” para él, teniendo en cuenta el cruce dialéctico y mediático que mantuvo con el empresario de medios hace solo dos meses atrás. “Por más que alguno pudiera pensar: qué festín se van a hacer, hay mucho para hablar acá”. Además, dijo que Pergolini “parecía querer disimular” la situación “que algunos podíamos imaginar” que se vivía en la dirigencia del club de La Ribera, y recordó el video que filmó el dirigente criticando al periodismo.

Al mismo tiempo, el exjugador opinó que, con su renuncia, “el fútbol se pierde una persona muy importante, un tipo de muchísima calidad, un capo a nivel comunicación. Justamente, una de las áreas que peor se ha manejado Boca en este tiempo. Indudablemente, Mario Pergolini no deber haber podido hacer nada de lo que el deseaba en esa área”.

Finalmente, contó que la relación de Mario con Riquelme fue “por conveniencia” y que el “matrimonio” original era Ameal-Pergolini: “Hay muchas cosas que le tiene que preocupar al hincha y socio de Boca, más allá de que algunos hablan de un presente hermoso”, concluyó su comentario editorial.

El cruce entre Diego Díaz y Mario Pergolini

En enero, durante el programa TyC Sports Verano, Diego Díaz dijo que el “antiboquismo” le tira, y que como fanático hincha de San Lorenzo, “odia” a Boca. El fragmento del programa se hizo viral y Pergolini no se quedó callado. En su cuenta de Instagram, el conductor radial escribió: “Para mí, todo el canal es Anti Boca. Pronto nuestro canal. Para nosotros”.

Pero no terminó ahí. Ese mismo día por la tarde, salió a la luz otro video de Díaz desde la cancha de Boca donde se refiere de manera despectiva al estadio del conjunto xeneize: “Hace un poco de frío. (...) Hace dos años y once días alguien sacaba del medio rápido y hacía un gol. (...) No estoy en un autocine, estoy en ‘La Bostanera’. Uno de los únicos estadios que le falta una parte”.

