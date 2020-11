Diego Maradona murió el mismo día que Fidel Castro, cuatro años después

Maradona murió en la misma fecha que Fidel Castro, su político más admirado Fuente: Archivo

Diego Maradona murió hoy, 25 de noviembre, exactamente cuatro años después que Fidel Castro, a quien admiraba y con quien había forjado un vínculo de amistad durante sus años de recuperación en Cuba hace 20 años.

La relación entre Maradona y Castro empezó durante los largos procesos de rehabilitación a los que se sometió el jugador en Cuba, después de alejarse del campo de juego, en 1997. Maradona, a quien Castro consideraba como un hijo, estuvo dos veces en Cuba para someterse a un tratamiento de desintoxicación de las drogas en "La Pradera", la primera en 2000, y la segunda cinco años después.

El capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en México 1986 se enteró de la muerte del líder de la revolución cubana estando en Zagreb, en donde presenció la final de la Copa Davis que ganó la Argentina por primera vez en la historia al derrotar a Croacia. Al conocer la noticia, Maradona viajó a Cuba para participar de los funerales y expresó que llegaba "para despedir" a su "segundo padre".

"Se fue un grande, no tengan dudas. Fidel deja una herencia clara y bella que no podemos traicionar. Quien supone que su muerte debilita a Cuba, se equivoca", dijo el astro del fútbol mundial en ese momento.

"La leyenda sigue viva en nosotros, en los corazones que laten por Fidel", expresó Maradona al ser entrevistado por la televisión estatal cubana tras desembarcar en La Habana. "Quiero mandarle un gran saludo a todos los cubanos, decirle que mi corazón está con ellos", dijo. Y agregó: "Me siento cubano, a mí me han dado muchísimo amor en mi enfermedad. Y hoy que me levanto todas las mañanas y puedo practicar deportes, o puedo hablar con ustedes, o dar una entrevista, eso se lo debo mucho a Fidel", afirmó.

Un año antes de su muerte, en marzo de 2015, el líder cubano publicó un intercambio de cartas que había tenido en enero de ese año con Maradona. Lo hizo para despejar dudas sobre los rumores sobre su estado de salud. En ese momento, se cumplía un año desde que Castro no aparecía en público, y aumentaban los rumores sobre su estado de salud.

Castro incluyó dos misivas en un artículo que firmó en el diario oficial Granma. En las cartas, el exmandatario le hablaba al astro argentino sobre el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, sobre datos de la producción petrolera mundial, además de hacer comentarios deportivos.

"Gracias a mis conversaciones contigo en los años más brillantes de nuestro inolvidable amigo Hugo Chávez deduje que el encuentro de Mar del Plata no podía ser olvidado. Hugo recordó a Estados Unidos que había otra América", escribió Castro a Maradona en una de las cartas, con fecha del 11 de enero de 2015.

