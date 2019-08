Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Coló

Diego Simeone es Atlético de Madrid. Asumió en esa entidad en 2011 y provocó un cambio sustancial en el club de la capital española. Una relación basada en el amor por la camiseta, en el sentimiento. Su corazón está pintado de rojo y blanco, con el que tiene contrato hasta junio de 2022. Fiel a su estilo, a fondo, el Cholo habló con LA NACION y dejó varias frases en relación a los colchoneros. "Ya no somos el equipo del pueblo. Hoy tenemos un estadio extraordinario, el año próximo vamos a inaugurar una ciudad deportiva a la altura de lo que el club se merece. Recién ahora el club está paralelo al crecimiento del equipo", remarcó.

Simeone obtuvo siete títulos en Atlético: la Liga 2014, la Copa del Rey 2013, la Supercopa de España 2014, dos Supercopas de Europa 2012 y 2018 y dos Europa League en los mismos años. "El crecimiento del equipo fue demasiado rápido y el club no lo podía acompañar. Pero ahora, con una gestión muy buena, hay un estadio, grandes instalaciones, podemos comprar a los Lemar, a los João Félix. Aspiramos a construir jugadores desde los 21 y 22 años, desde Giménez y Koke, para que años después sean los Griezmann y los Oblak", aseguró el DT.

El impacto de las afirmaciones de Simeone en España fue notorio. En el diario AS, por ejemplo, hicieron hincapié en la renovación que atraviesa la entidad colchonera. "Debemos ser realistas. Será un momento de renovación, se fueron líderes importantísimos dentro del equipo, y digo del equipo y no del plantel, es decir, tipos que jugaban todos los domingos. Vamos a tener que reinventarnos, y para reinventarnos vamos a tener que pensar solamente en el día a día.

El diario Marca, que trasladó un fragmento de la entrevista a su portada del lunes, enfatizó en la esencia de los clubes. A las escuelas definidas (donde dejó afuera a Real Madrid). Y a otro tema puntual: ¿El entrenador está obligado a comprender la historia del club? "Claro, desde ya. Si no la entendemos, estamos destinados a pasarla peor que mejor. Si yo no siento esa esencia, no voy. Desde el momento que acepto ir, lo más sano y lo más noble del entrenador es preguntarse: "¿Cuál es la historia de este club?". E ir moldeando tu estilo de juego a la historia de ese club, sin dejar de ser vos, desde ya. El Ajax tiene una escuela definida. El Barcelona la tiene, Juventus también. Y el Atlético de Madrid, también. El [Real] Madrid, no. Porque alterna en base al talento sus distintas formas de presentarse. Y hay equipos que están naciendo, como el [Manchester] City de Guardiola, que no tiene historia, pero sí está de a poco encerrándose en lo que Guardiola le está marcando como camino. Y, tal vez, en 10 años digamos: "El City juega de determinada manera". Habrá que ver si post Guardiola viene alguien que le haga cambiar lo que le está proponiendo él".

En tanto que la Cadena Cope, por su lado, profundizó en uno de los temas que más debate genera en el fútbol de hoy: el uso del VAR: "¿Ayuda el VAR? Ayuda. ¿Perjudica más a los grandes o los chicos? A los grandes, porque vos antes ibas a la cancha del Madrid, del Barcelona o del Atlético de Madrid y se caía un rival en tu área y no pasaba nada; ahora, al menos, están obligados a ir a revisarlo. Y si no cobran penal, bueno, todos nos damos cuenta de que no te lo quisieron cobrar. Nos vamos todos diciendo que el árbitro lo vio, el VAR lo vio... y todos vimos que fue penal".