Las disculpas de Diego Simeone por sus comentarios contra Vinicius y Florentino Pérez

Fue un momento de altísima tensión y con palabras cruzadas muy picantes. La discusión de Diego Simeone con Vinicius dominó la escena en la semifinal de la Supercopa de España y casi dejó en un segundo plano la victoria de Real Madrid sobre Atlético de Madrid. Sucedió que el DT argentino le dijo al brasileño que “lo iban a echar” del club merengue, pero el Cholo se arrepintió este lunes de aquellos comentarios y se disculpó con el futbolista y con el presidente del equipo blanco, Florentino Pérez.

En la antesala del choque de Atlético por la Copa del Rey ante Deportivo La Coruña, Simeone ofreció una conferencia de prensa, en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y se tomó unos segundos para hablar del episodio con Real Madrid por la Supercopa: “Antes que nada me gustaría pedir disculpas al señor Florentino y al señor Vinicius por el episodio que vieron. No está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien. El equipo que gana es el que merece pasar por lo tanto nada más. El Barcelona es un equipo muy bueno que mereció ganar”.

Las disculpas de Simeone obedecen a que en el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, el entrenador argentino aprovechó un acercamiento del brasileño a su banco de los suplentes y, para intentar desconcentrarlo en pleno vértigo del juego, le dijo: “Te va a echar Florentino, acordate. Acordate que te va a echar. Te va a echar, acordate lo que te digo”. Fue un momento capturado por Movistar Plus+.

Luego, cuando Vinicius fue reemplazado a falta de diez minutos para el final, nuevamente Simeone lo cruzó, para esta vez preguntarle si escuchaba los silbidos de los hinchas de Real Madrid, lo cual se volvió una costumbre en los últimos partidos de la Casa Blanca: “¿Escuchas que te silban?”, le preguntó señalando su oreja y al público.

El brasileño, en las redes sociales, aprovechó un posteo para burlarse que Simeone volvió a perder ante Real Madrid: “Has perdido otra eliminatorias”, planteó burlándose del entrenador argentino.

Al ser consultado por la situación, Simeone minimizó el episodio y ante la pregunta sobre sus dichos sobre que Florentino Pérez iba a echar a Vinicius, buscó desentenderse de la situación y no profundizar sobre la polémica: “No me acuerdo, tengo la memoria complicada”.

La situación que generó Simeone también despertó malestar en el entrenador de Real Madrid, Xabi Alonso, que fue muy crítico del técnico argentino por la manera de actuar con un jugador del equipo contrario: “No me ha gustado el momento. El Cholo le ha dicho algo y esas cosas traspasan el espíritu que hay que tener por los compañeros. No me gusta que se dirijan así a los compañeros. No todo vale”.

Y agregó: “Intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir a ellos. Cuando he visto lo que le ha dicho me gusta menos. Eso no es ejemplo de buen deportista. No todo vale, hay que tener un respeto por el rival. Todo lo que pasa en el campo tiene un límite”, finalizó el DT del equipo merengue.