Eduardo Sacheri: "Nadie puede vivir en el lugar de Maradona, no hay modo"

"Pese a todo, señores, sigo siendo incapaz de juzgarlo". Eduardo Sacheri escribió Me van a tener que disculpar cuando Diego Maradona volvió a Boca en 1995. Esa reflexión se hizo viral en la voz de Alejandro Apo y sigue circulando a poco más de una semana de la muerte del Diez.

El escritor e historiador conversó con Pablo Sirvén para Hablemos de otra cosa y dijo: "Lo escribí porque pensé 'este pibe va a volver a caer'. Nadie puede vivir en ese lugar, no hay modo de vivir ahí. Volví a pensar en lo que había pasado en el mundial '86 como un lugar que no es habitable para un hombre. O es habitable diez segundos, después hay que seguir viviendo. Es trágico que toda una sociedad intente detener el tiempo . Si vos en el '86 decías 'quiero una película épica completa de aventura para la Argentina' y un guionista te respondía: 'sabés qué, voy a hacer que Argentina e Inglaterra se crucen en un partido eliminatorio a cuatro años de la Guerra de Malvinas. Y que el capitán de la Argentina sea el héroe de esa jornada pero que lo sea doblemente: por la picaresca y por la belleza del fútbol en su máxima expresión'. Como película es inverosímil y pasó. Esos momentos tan densos y tan perfectos no son la vida. Tratemos de no juzgar a este tipo porque no hay modo que la vida se ajuste a esa perfección".

"Tomé la postura de no hablar inmediatamente después de la muerte de Maradona porque sigo pensando eso. Fue una vida sometida al escrutinio perpetuo y la adoración. Es muy difícil estar en esos zapatos. Ser Dios es difícil para el Dios y para sus feligreses. Ojalá le hubiera sucedido una vida más feliz, es lo que le deseo a toda la gente que he admirado".´

La trayectoria de Eduardo Sacheri como escritor incluye una primera novela, La pregunta de sus ojos, que fue llevada al cine por Juan José Campanella y resultó ganadora del Oscar a mejor película extranjera en 2010. De ahí se sucedieron otras cinco novelas, libros de cuentos, columnas periodísticas y guiones cinematográficos. Conjuga su actividad literaria con la docencia de Historia en escuelas secundarias. Sobre educación y literatura habló durante la entrevista para LN + .

La presencialidad y las clases en pandemia

"Aún en plena segunda ola del virus el Hemisferio Norte mantuvo las escuelas abiertas. La decisión de Argentina en marzo era entendible pero se convirtió en un axioma. Es lo último que vamos a abrir, las trabas institucionales son enormes. Habla de un enfoque de la educación corporativo, inflexible, conservador y negador de la realidad. Estamos haciendo lo que podemos virtualmente, que es bastante poco. Y en mi caso como profesor tengo buena conexión a internet y mis alumnos también. No creo ni siquiera que sea una decisión maquiavélica profunda, detrás de una prédica que busca hablar de igualdad lo que hay en el fondo es falta de preparación frente a los cambios", afirmó el escritor.

Consejos para empezar a leer

"Si nunca leíste o hace mucho que no leés, recomiendo empezar cerquita de tu mundo geográfica, cultural y cronológicamente. Más que arrancar con clásicos del S. XVIII de Francia o de Rusia, tal vez te conviene arrancar con autores como Claudia Piñeiro, Pablo De Santis, Sergio Olguín, Samanta Schweblin, todo autores argentinos actuales. Su manera de usar el idioma, su mundo cultural te queda más cerca. Después sí, clásicos nuestros como Borges, Cortázar, Soriano a quien valoro mucho. Empezar con cuentos está bueno porque si no te enganchaste, cinco páginas más allá hay otra oportunidad. Habiendo un mundo de libros cien, doscientos o mil son para vos, hay que tener la paciencia de buscarlos".

