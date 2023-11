escuchar

La Noche de Gala del Deporte Olímpico Argentino fue una noche de celebraciones. Porque estuvo enmarcada ni más ni menos que en el año en el que el Comité Olímpico Argentino (COA) cumple su centenario y porque se la puso en marcha en una fecha muy especial, la del Día Nacional del Deportista Argentino. En este contexto se entregaron por primera vez los premios Centenario del COA, en una jornada de martes plena de emociones en Costa Salguero, enmarcada incluso en el partido de fútbol entre la selección argentina y Brasil, por las eliminatorias sudamericanas, que se proyectó en pantalla gigante durante la cena de la que participaron deportistas, dirigentes y autoridades, además de periodistas y familiares. El palista Agustín Vernice y la atleta Belén Casetta fueron los grandes protagonistas de la velada al ser elegidos los mejores del año.

En la apertura de la noche, Mario Moccia, presidente del COA, subió al escenario y dio la bienvenida: “Hoy estamos celebrando esta gala para instaurar el Premio Centenario producto de los 100 años del COA y decidimos hacerlo en esta fecha por lo que representa el Día Nacional del Deportista Argentino. Queremos homenajear al mejor atleta y a la mejor atleta de cada uno de los deportes, designados por sus federaciones, y otros premios en esta fecha como antesala de la fiesta de los 100 años que va a ser el 15 de diciembre”.

Mario Moccia, presidente del COA, encabezó la gala de este martes en Costa Salguero Prensa COA

Además de Moccia estuvieron el presidente honorario del COA y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) Gerardo Werthein; el vicepresidente 2° Walter Pérez; el secretario general Víctor Sergio Groupierre; el prosecretario general Mariano Rodríguez Giesso; la protesorera Laura Martinel; la secretaria de actas Mabel Roca; el vocal 1° Gregorio Werthein y la representante de los atletas campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, Paula Pareto. También la subsecretaria de Desarrollo Integral de la Actividad Deportiva, Laura Antas; el director del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) Daniel Díaz, consejeros del COA y presidentes de las federaciones deportivas nacionales.

Para organizar esta noche, el COA convocó justamente a las federaciones afiliadas a postular un atleta y una atleta para distinguir. Cada uno de ellos debió tener una actuación destacada en los recientes XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 o en otros eventos destacados del calendario de su deporte.

El campeón olímpico Walter Pérez, junto a los ajedrecistas Candela Francisco y Faustino Oro Prensa COA

Los premiados en la Gala del Deporte Olímpico Argentino

Faustino Oro y Candela Francisco (Ajedrez).

Germán Chiaraviglio y Belén Casetta (Atletismo).

Nicolás y Ailén Oliva (Bádminton).

Martín Cuello y Camila Suárez (Básquetbol).

Jacinto Cipriota y Keyla Luna (Béisbol).

Carmelo Retamar y Romina Bolatti (Bochas).

José María Oliva y Soledad Ayala (Billar).

Ramón Quiroga y Florencia López (Boxeo).

Carlos Pellegrini y Silvina Rocca (Bridge).

Agustín Vernice y Brenda Rojas (Canotaje).

Kevin Lubienicki y Sabrina Malenky (Centros Macabeos).

Maximiliano Cuvas y Catherina Cichinelli (Cestoball).

José Augusto Torres Gil y Natalia Vera (Ciclismo).

Pedro Goldemberg y Cristina Arguello (Colombófila).

Pedro Barón y Alison Stocks (Cricket).

Tomás Echenique y Macarena Ceballos (Deportes Acuáticos).

Máximo Aguilar Macchión y Celeste Molina (Deporte Escolar).

Mateo Chiarini y María de la Paz Corbalán (Deporte Universitario).

Valentín Sternik Sepikura y Valentina Aguado (Escalada Deportiva).

Juan Benítez Gallardo y Natacha Arrizabalaga (Equitación).

Augusto Servello e Isabel Di Tella (Esgrima).

Kai Ditsch y Eugenia De Armas (Esquí Náutico y Wakeaboard).

Nahuel Verner y Noelí Gallina (Faustball).

Miriam Mayorga y Sergio Romero (Fútbol).

Daniel Villafañe y Mia Mainardi (Gimnasia).

Jorge Fernández Valdés y Magdalena Simmermacher (Golf).

Diego Simonet y Elke Karsten (Handball).

Maico Casella y María José Granatto (Hockey sobre césped).

Owen y Iara Haiek (Hockey sobre hielo).

Mariano Coto Bersier y Brisa Gómez (Judo).

Luca Impagnatiello y Yamila Benítez (Karate).

Agustín Destribats y Camila Amarilla (Lucha).

Matías Caminos Cogno y Solciré Villavicencio Guerra (Netball).

Agustín Tapia y Delfina Brea Senesi (Pádel).

Donato Mastroianni Vito y Martina Della Chiesa (Patín).

Facundo Andreasen y María Lis García Calderón (Pelota).

Franco y María Belén Serrano (Pentathlon Moderno).

Joaquín Mesa y Tatiana Ullúa (Pesas).

Cruz Heguy y Catalina Laviña (Polo).

María José Vargas Parada y Diego García Quispe (Raquetball).

Alejandro Colomino y Sonia Baluzzo Chiaruzzo (Remo).

Rodrigo Isgró y Paula Pedrozo (Rugby).

Tomás Birkner de Miguel y Nahiara Díaz González (Ski).

Román Godoy y Aldana Gómez (Sóftbol).

Leandro Romiglio y Antonella Falcione (Squash).

Santino Basaldella y Lucía Cosoleto (Surf).

Lucas Guzmán y Giulia Sendra (Taekwondo).

Facundo Díaz Acosta y Lourdes Carlé (Tenis).

Santiago Lorenzo y Ana Codina (Tenis de Mesa).

Federico Gil y Fernanda Russo (Tiro).

Iván Nikolajuk y Florencia Leithold (Tiro con Arco).

Iván Anzaldo y Romina Biagioli (Triatlón).

Agustín Loser y Candelaria Herrera (Vóleibol).

Nelson Carella y Sabrina Detoma (Wushu).

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco (Yachting).

Por otro lado, el COA entregó varios premios especiales: Ulises Saravia y Catalina Turienzo recibieron el de Proyección por lo hecho fundamentalmente en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en el que el nadador se llevó la medalla de plata en la prueba de 100 metros espalda, mientras que la windsurfista ganó la misma presea en la prueba de Fórmula Kite de vela, que además le valió la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Los dos tienen 17 años.

Los rugbiers Paula Pedrozo y Rodrigo Isgró recibieron el reconocimiento de la 'Peque' Paula Pareto Prensa COA

El premio al Gesto Deportivo Ejemplar (Fair Play) fue para la atleta Clara Baiocchi, quien ante la caída de una competidora de Puerto Rico en la fosa de agua la ayudó a ponerse de pie en plena carrera de los 3 mil metros con obstáculos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Este gesto, que ocurrió en la misma prueba en la que se consagró Belén Casetta con la medalla de oro, la hizo cruzar la meta en la novena posición. Pero le valió el aplauso cerrado y efusivo del público que colmó el Estadio Nacional ese 4 de noviembre.

Por su parte, los campeones olímpicos Santiago Lange y Paula Pareto fueron galardonados con la distinción Trayectoria Deportiva, que se entrega a aquellos deportistas que, a lo largo de su vida competitiva, lograron títulos o méritos y que con su desempeño contribuyeron al desarrollo, mejoramiento y jerarquización del deporte, además de manifestar una calidad humana que le permita ser modelo para los jóvenes deportistas.

Autoridades, dirigentes, deportistas y periodistas fueron parte de la gala del COA PLZ PHOTO-LeoZavattaro-GracielaP - Prensa COA

Por último, Agustín Vernice y Belén Casetta, los grandes protagonistas de la noche que condujeron la ex Leona Magdalena Aicega y el periodista Juan Martín Rinaldi, se llevaron los aplausos más cerrados y los últimos guiños. Fueron dos de los deportistas argentinos más destacados en Santiago 2023 y también los Mejores del Año para el COA. El fue el único atleta albiceleste en colgarse tres medallas en la gran cita del continente (dos de oro y una plateada) y ella la mujer que hizo historia al consagrarse campeona y subirse a lo más alto del podio a cinco meses y medio de haber sido mamá, en la prueba de 3 mil metros con obstáculos y con récord panamericano incluido.

“Es un orgullo esto para mí. Gracias al Comité Olímpico, al Enard y a la Secretaría de Deportes por el apoyo para que nosotros podamos entrenarnos y trabajar a diario. Se lo dedico a las personas que me acompañan en ese día a día”, dijo Vernice, quien ya está clasificado a los próximos Juegos Olímpicos. Y cerró Casetta, una de las más aplaudidas de la noche: “Muchísimas gracias a todos por este reconocimiento, no lo estaba esperando. Quiero agradecer también por el apoyo que me han dado en los nueve meses de embarazo y por haber confiado después de que con mi hija ganamos la medalla de oro en los Juegos Odesur 2022 (corrió embarazada de cuatro meses). Fue una locura pero con la autorización de mis médicos lo pudimos hacer y ahora, ésta en los Panamericanos con Lina en brazos”. La olímpica en Tokio 2020, dueña de una voracidad que la caracteriza, aseguró que quiere sellar ahora su clasificación a París 2024 para seguir haciendo historia metiéndose en una final en la máxima cita del deporte.

La gala de este martes fue una antesala de la fiesta de los 100 años que tendrá lugar en diciembre Prensa COA

