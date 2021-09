La esposa de Michael Schumacher contó lo que le dijo antes del accidente que dejó al expiloto de Fórmula 1 en coma

Crece la expectativa alrededor de “Schumacher”, el documental sobre el expiloto Michael Schumacher que se estrenará en Netflix el próximo 15 de septiembre. El trabajo incluye grabaciones del alemán y tiene intervenciones de su mujer, Corinna Betsch; sus hijos, Mick (actual piloto de la escudería Haas) y Gina-Maria, y su padre, Rolf. Además, personajes de la Fórmula 1 como Bernie Ecclestone, Jean Todt, Piero Ferrari, Luca Cordero Di Montezemolo y Flavio Briatore.

Pero seguramente, lo más esperado son los testimonios de Corinna en relación con el accidente que sufrió su esposo en diciembre de 2013, mientras esquiaba en los Alpes franceses. El infortunio del séptuple campeón de la Fórmula 1, que se golpeó la cabeza con una roca al perder el equilibrio y le produjo daños cerebrales, llevó a la familia a mantener un absoluto silencio durante años. Ese hermetismo fue custodiado porSabine Khem, la jefa de prensa que se encargó de evitar cualquier tipo de filtraciones. Finalmente, en vísperas del estreno del documental, la mujer decidió revelar algunos detalles. “Nunca he acusado a Dios por lo sucedido. Fue simplemente mala suerte, como le puede pasar a cualquiera”, confió al medio francés Télé Loisirs.

Michael Schumacher en el gran premio de San Marino, 2006. AP Photo/Antonio Calanni - Archivo

“Por supuesto, lo extraño todos los días. Pero no soy la única a la que le hace falta. Los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean también extrañan a Michael. Pero él está ahí. Es diferente, pero está ahí y eso nos da fuerzas, creo. Estamos juntos, vivimos juntos en casa”, agregó.

Nunca quedó bien en claro en dónde se desarrolló la recuperación de Michael Schumacher: supuestamente, permaneció en una clínica de Suiza, cerca de su residencia, hasta que fue trasladado a su domicilio. En algún momento se rumoreó con que se habría mudado con su familia a la isla de Mallorca, en España, una mudanza nunca confirmada.

“Michael está en tratamiento. Hacemos todo lo posible para mejorar su condición, asegurarnos de que esté cómodo y hacerle sentir nuestra presencia familiar, nuestro vínculo”, relató su esposa. “Pase lo que pase, haré todo lo que pueda. Todos lo haremos. Como familia, tratamos de seguir adelante como a Michael le hubiera gustado y como él todavía la amaría. La vida continúa. Michael siempre nos protegió y ahora protegemos a Michael”, agregó.

Además, a partir del testimonio de Corinna se supo acerca de los entretelones del viaje que derivó en el fatídico accidente: “Él no quería ir a la nieve sino a Dubai. Me dijo que la nieve no era ideal, que podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo”. Y además apuntó: “Siempre habíamos superado sus carreras de forma segura. Por eso estaba segura de que tenía algunos ángeles de la guarda que lo estaban vigilando. No sé si es solo una especie de muro protector que uno mismo levanta o si es porque es de alguna manera nos volvemos ingenuos, pero simplemente nunca se me ocurrió que algo podría sucederle a Michael”.

Schumache es, dueño de siete títulos de campeón, 91 carreras, 155 podios, 68 pole positions y 77 récords de vuelta. En el tráiler del documental, su mujer afirma: “Michael sigue demostrándome lo fuerte que es cada día”. Benjamin Seikel produce esta película sobre el ex piloto de 52 años. “Fue un gran desafío que requirió de mucho tiempo y sensibilidad. Gracias al equipo y la colaboración de la familia, lo afrontamos. Estamos agradecidos y emocionados por su estreno”, comentó. Por su parte, la directora del documental, Vanessa Nöcker, contó: “El principal desafío fue encontrar el equilibrio entre la información independiente y la consideración hacia la familia. Corinna ofreció un gran apoyo. Quería una película auténtica, mostrar a Michael como es, con sus altibajos. Nos dejó hacer lo que queríamos, y respetamos los límites. Es una mujer inspiradora”.

LA NACION