El cruce entre José Chatruc y Agustín Fantasía por la lesión de Marcos Rojo

El futbolista de Boca Juniors, Marcos Rojo, fue reemplazado el último domingo en el entretiempo del partido de su equipo ante Unión de Santa Fe por “precaución”, según señaló el propio jugador tras el encuentro, pero desde entonces, la información sobre la gravedad de la molestia ha sido confusa.

Incluso, desde el club decidieron, de manera conjunta con el futbolista, que Rojo no se sometiera a estudios de salud. La sorpresa escaló cuando en a dirigencia se enteraron que Rojo había hecho los estudios por su cuenta, luego de que en el Instagram del centro de diagnóstico publicaran una imagen del defensor.

La foto de la discordia. Marcos Rojo se habría hecho los estudios por su cuenta

En ese marco, los periodistas de Superfútbol debatían este jueves sobre cómo se comunican de las lesiones de los jugadores en los clubes. El panelista Agustín Fantasía le consultó a su compañero, el exfutbolista José Chatruc, “cuántas veces” en su carrera había ido a hacerse estudios de salud sin que fueran comunicados a la prensa. Aunque no le contestó su pedido, Chatruc consideró “más simple” comunicar si un jugador se va a someter o no a estudios para quitarle “misterio” y dramatismo al tema.

En tanto, Fantasía estimó que a sus colegas les gusta “hacer quilombo por todo”. “Nono, yo no hago quilombo, digo”, respondió el exjugador. Según Chatruc, lo que Boca debería haber hecho es mostrar las imágenes del estudio en el primer entrenamiento. Sin embargo, el propio Fantasía contrapuso: “Marcame clubes que te digan: che, se desgarró tal jugador. Ya no lo hacen más, te comunican una distensión. Lo hacen todos, no entiendo el dramón”.

Finalmente, Chatruc estimó que lo que informaba su compañero no era “verdad”, y le pidió que no dijera “cualquier cosa”: “Vos podés enmascarar algo cuando tenés un clásico”, dijo, y citó el caso de Edwin Cardona en la previa del superclásico. Acto seguido, Fantasía le repreguntó a su colega si ahora “se confirman los desgarros en los clubes”, y le pidió que leyera sus comunicados: “Pará, los leo y jugué boludo al fútbol. Cuando vos jugas al fútbol y te desgarrás, todo el mundo se da cuenta. Es inútil enmascarar eso. ¿Hay situaciones puntuales que los clubes esconden? Sí. Ahora, esto, es algo que lo ves. Si ves que el tipo está rengueando, es obvio que lo van a estudiar”, concluyó Chatruc.

LA NACION