Horario del Superclásico entre Boca y River del domingo 9 de noviembre de 2025

El domingo 9 de noviembre a las 16.30, en la Bombonera, Boca y Racing protagonizan una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, esta vez por el interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Será un mano a mano trascendental en la pelea de ambos por ingresar a la Copa Libertadores 2026 por intermedio de la Tabla Anual. El minuto a minuto de este partido y todos los del certamen se puede seguir en canchallena.com.

En el torneo actual, el xeneize está tercero en el Grupo A del Clausura con 20 puntos, a uno del líder, Central Córdoba, y del escolta, Estudiantes. Contra el Pincha, justamente, se verá las caras este fin de semana en el marco de la fecha 14, en otro duelo clave para las aspiraciones del club de la Ribera. En la última jornada derrotó por 3 a 1 a Barracas Central como visitante con un doblete de Milton Giménez y un gol de Miguel Merentiel (Rodrigo Insúa puso en ventaja parcial al Guapo).

Boca viene de ganarle a Barracas Central y tiene por delante tres partidos trascendentales Manuel Cortina

En tanto el Millonario, que viene de quedar eliminado en las semifinales de la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia, se ubica quinto en la zona B con 21 unidades, a seis de los punteros: Deportivo Riestra, que está primero por diferencia de gol, y Rosario Central. Afrontará el Superclásico una semana después de las elecciones presidenciales, programadas para este sábado 1° de noviembre en el estadio Monumental, con Stefano Di Carlo, del oficialismo, como gran candidato a suceder a Jorge Brito.

En el escalafón que también suma lo hecho en el Apertura, el xenezie está segundo con 53 y el conjunto de Núñez tercero con 52. Por este motivo, el encuentro adquirirá una importancia mucho mayor a la habitual. Más atrás, Argentinos Juniors y Riestra suman 51 puntos y sueñan con cortarle las alas a los dos gigantes del país. De ellos, el único que cuenta con “doble chance” es el Bicho, ya que si gana la Copa Argentina (jugará la final vs. Independiente Rivadavia) se clasificará por esa vía directamente a la etapa de grupos.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 27 de abril de este año, por la fecha 15 del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por 2 a 1 en el Monumental con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi (Miguel Merentiel empató transitoriamente para Boca). El antecedente más reciente en la Bombonera es del 21 de septiembre de 2024, por la Liga Profesional: fue victoria del equipo dirigido por Marcelo Gallardo por 1 a 0 con un tanto de Manuel Lanzini.

Boca vs. River: todo lo que hay que saber