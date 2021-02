Carlos Tevez, durante la semifinal con el Santos, por la Copa Libertadores que, finalmente, se adjudicó el Palmeiras Crédito: Mauro Alfieri / LA NACION

Cristian Fabbiani, ex delantero de River y actual panelista de ESPN F90, disparó contra Carlos Tevez, delantero y capitán de Boca por la interna entre el plantel y el Consejo de Fútbol, que comanda Juan Román Riquelme.

"No es culpa de Russo eso, es culpa del líder que no tiene Boca. Si te dicen que no hables, no tenés que hablar. El líder tiene que ser el ejemplo para todos los que vienen atrás", disparó el ex Lanús, Newell's y Cluj de Rumania, entre otros.

"Es una opinión, no te enojés. Adentro de la cancha tal vez lo sea, pero afuera no. Boca no tiene líder", insistió Fabbiani sobre Tevez, ante el reproche de Roberto Leto, periodista identificado con Boca.

El conflicto se disparó cuando se hizo viral un audio de Jorge Bermúdez, ex zaguero xeneize y miembro del Consejo en el que lanza una fuerte crítica al ex Manchester City y Manchester United.