Carlos Tevez y Jorge Bermúdez, otra vez protagonistas de una polémica en Boca

Boca ganó los dos últimos torneos de la Argentina que se disputaron en 2020. Pero ni siquiera así consigue paz. El malestar interno en el club, las mala relación entre algunos jugadores y el consejo de fútbol y las diferencias futbolísticas son cosas que se hablan desde hace tiempo por rumores. Pero ahora, mientras la eliminación de la Copa Libertadores sigue dejando coletazos, las versiones quedaron confirmadas por un audio de Jorge Bermúdez que se hizo viral en las redes sociales.

Un poco antes, los rumores comenzaron a tener algo de sustento en las declaraciones que en algunas entrevistas dieron, entre otros, Carlos Tevez, Mauro Zárate y Eduardo Salvio. Pero ahora todo quedó expuesto con un mensaje de Bermúdez, integrante del consejo de fútbol de Boca, en el que si bien trata de mantener distancia, deja expuesta el enfrentamiento que la dirigencia tiene con el capitán del equipo.

En el audio que se hizo público en las últimas horas y se viralizó en Whatsapp, Bermúdez dice: "Son personas libres, no están presos. No son delincuentes, al menos no socialmente, ¿no? Se pueden juntar, se pueden ver, se pueden tomar un café juntos. Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos o con los que quiera. En estoy hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros. Él que siga haciendo sus cosas. Pero queda en evidencia cuáles son las intenciones".

Conocido fue el apoyo de Carlos Tevez a Daniel Angelici durante toda su gestión y a Christian Gribaudo, el candidato del oficialismo en las elecciones en las que se impuso Jorge Amor Ameal en diciembre de 2019.

Apenas se supieron los resultados de las elecciones, se especuló con una salida de Tevez del club. Sin embargo, por un pedido de Juan Román Riquelme, continuó y fue la gran figura del equipo que le ganó de arremetida la última Superliga a River, en marzo de 2020, con aquel recordado golazo a Gimnasia La Plata en la Bombonera.

Cuando parecía que las diferencias habían sido superadas y tras un nuevo título local, los chispazos volvieron a presentarse. El mal clima que generó la eliminación de la Copa Libertadores en las semifinales, contra Santos, más una foto que Tevez se sacó con Anglecici en la playa, durante sus vacaciones, despertaron otra vez las malas sensaciones entre ambas partes.

