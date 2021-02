Diego Díaz le pidió disculpas a Julio César Falcioni en el programa Superfútbol Crédito: Twitter @superfutbol

El conductor de Superfútbol, Diego Díaz, realizó este miércoles su descargo tras las críticas que recibió en Twitter por imitar en su programa la voz del director técnico del Club Atlético Independiente, Julio César Falcioni.

"Quiero pedir disculpas a mi querido Julio Falcioni si se sintió ofendido por algo que dije hoy en mi programa y que no tuvo jamás la intención de burlarme (sic) de alguien a quien respeto y quiero profundamente", escribió Díaz en su cuenta de Instagram.

"Hablé con él y le conté lo sucedido y me entendió (hablé como lo hice tantas veces incluso mientras peleaba contra lo que le ocurrió y él sabe todos los buenos deseos que siempre tuve para con él)", agregó el periodista deportivo de TyC Sports.

El descargo de Diego Díaz en Instagram Stories Crédito: Captura Instagram @diegodiaz.tyc

A su vez, el animador televisivo extendió sus disculpas a la Comisión Directiva de Independiente "y a su gente", luego de que la institución de Avellaneda también expresara su repudio y lamento por la desafortunada imitación del conductor.

Julio César Falcioni superó un cáncer de laringe Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Aguilar

"Independiente lamenta y repudia el accionar de Diego Díaz, periodista de la señal TyC Sports. Creemos grave la banalización de una sensible enfermedad superada por Julio César Falcioni. Esperamos su rectificación y un pronto pedido de disculpas hacia nuestro DT y la institución".

Finalmente, en el programa de este jueves, Diego Díaz se comunicó con Falcioni a través de un móvil y le pidió perdón cara a cara, aunque aclaró que ya lo había hecho por teléfono: "Julio querido, ¿como te va? Estaba esperando y deseando tener la posibilidad de charlar este minuto o el que me puedas dar dentro de tu tiempo para pedirte disculpas por lo que ayer en el programa he dicho".

"Sabés de mi cariño, mi afecto y mi admiración. He cometido un error. Lo quería hacer públicamente, primero para con vos, que fue la persona que apenas llegué a mi casa ayer llamé por teléfono para contarte de lo sucedido, y en tu persona también en estos segundos, a la CD de Independiente y a la gente de Independiente que se ha sentido ofendida y damnificada por lo que yo he dicho. Repito: sin ninguna intención de mofarme ni burlarme de vos de lo que ha pasado y de la persona. Quería poner la cabeza y disculparme públicamente donde he dicho lo que he dicho ayer equivocadamente y ante la persona que se lo merece".

Luego, Falcioni le respondió al también actor: "Gracias Diego, listo, está todo bien. Ya hablamos ayer por teléfono y yo no había visto el programa. Después, sí lo vi. Tranquilos, todos tenemos derecho a equivocarnos. Sabés que a toda la mesa que está ahí la aprecio mucho, tengo un gran respeto sobre todos".

Diego Díaz Crédito: Captura TV

A su vez, admitió que él "sabía que alguna cosa parecida podía pasar", en relación a las burlas por su voz: "Era el único temor que tenía, porque las luces del trabajo las tengo bien, las decisiones las tengo bien, tengo que corregir todavía un poquito más la voz y nada más que eso. Lo más importante es que de salud estoy bien y puedo venir a trabajar todos los días y hacer las cosas que me gustan. Les mando un saludo a todos, y saben que estoy siempre acá para lo que necesiten".

Consultado por el periodista Marcelo Palacios sobre si existe la posibilidad de que recupere su antigua tonalidad, el experimentado DT contestó: "Es difícil. Los rayos hicieron mucho daño. Curaron la enfermedad, pero hicieron mucho daño".

Julio César Falcioni y Diego Maradona Fuente: FotoBAIRES

En ese momento, contó que sigue fumando, y que eso no contribuye a la mejoría de su voz: "Los vicios no se dejan de un día para el otro. Uno a veces es caprichoso. A veces, elegimos jugadores y los bancamos a pesar de que muchos digan que a lo mejor no tiene que jugar. Dejé, lo volví a agarrar otra vez. Ahí andamos, luchando. Lo más importante es que los estudios que me hago dan todos bien, la salud está perfecta, y si el tiempo lo permite las cuerdas vocales se recuperan un poquito estaremos mejor".

De todas formas, contó que así estáa bien", y que se hace entender "con todos". Con su humor habitual, Falcioni concluyó: "Cuando tengo que pegar un grito, lo pego igual".

Falcioni, como técnico de Banfield Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Aguilar

Julio César Falcioni, de 64 años, fue diagnosticado con cáncer de laringe a fines de 2017 durante una operación. En ese momento, era técnico de Banfield. Luego, dejó el cargo para retomarlo tiempo después. En enero de 2020, empezó su segundo ciclo en Independiente.

Diego Díaz, envuelto en un nuevo escándalo

No es la primera vez que Diego Díaz comete un furcio. Luego del fallecimiento del futbolista Santiago "Morro" García, el exjugador utilizó una metáfora que también fue criticada por los usuarios de Twitter.

"El lunes, después de una derrota que causa un poco de dolor, recibís al del cumpleaños del domingo después de la derrota, lo tiene que agarrar (Miguel Ángel) Russo y decirle 'vos sos un pelotudo'...Después de este partido que acabamos de perder, yo no te pido que te pegues un tiro, pero tampoco te muestres alegre", expresó Diego Díaz en aquella ocasión.

Después, Díaz se remitió a su Instagram para pedir perdón "a la familia y a algunos más, pero no a los reyes de la ética de las redes sociales".

Tiempo antes, el también actor había admitido que "odia a Boca", y luego, se viralizó un video donde denomina a la cancha de Boca Juniors como "La Bostanera". Por ello, el club de La Ribera instó a que "todos los medios y periodistas puedan cumplir su trabajo de la mejor manera y sobreentendiendo que esa tarea se desarrolla en un marco de respeto y profesionalismo".

Y amplió: "Boca lamenta la decisión explícita de Díaz de ser anti Boca y sus manifestaciones sobre el odio al club, que incitan a la violencia, y en reunión de CD se tratará el tema para tomar una decisión".

A diferencia de los otros casos, Diego Díaz expresó que no se arrepentía de lo que había dicho sobre la institución xeneize: "Lo primero que tengo para decir, ante el "escándalo" que parecen haber provocado mis palabras es que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que dije". En ese sentido, sostuvo que le habla "generalmente a gente futbolera y, por eso siente que no tiene que "traducir o explicar absolutamente nada" de lo que dijo.