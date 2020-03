Cesc Fábregas, en el balcón de su casa, en Mónaco

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020 • 16:54

Amigo personal de Lionel Messi de los tiempos de La Masia y desde hace dos temporadas integrante del plantel de Mónaco, Cesc Fabregas es uno más de los deportistas afectado por la cuarentena. Claro que disfruta de un lugar privilegiado en su piso en el Principado, con vista al mar, allí donde se encuentran amarrados los yates que suelen verse por TV durante la carrera de Fórmula 1. En ese mismo balcón, el futbolista español, campeón mundial con la selección de su país en 2010 y ganador de la Eurocopa en 2008 y 2012, y que también supo desempeñarse en Arsenal, Barcelona y Chelsea, tiene montado su gimnasio personal, con bicileta, cinta y aparatos para musculación.

En estos días de encierro, Cesc buscó ser ogirinal y salió al balcón a saludar. "Good moorning my neighbours" ("Buenos días mis vecinos"), gritó, casi emulando a Robin Williams en "Good morning Vietnam", cuando su apertura radial estremecía a los soldados americanos cada mañana. Pues bien, no le fue muy bien a Cesc en su intento: recibió un insulto instantáneo, un lapidario "Ey, fuck you", de uno de sus vecinos. Medio sorprendido, el talentoso volante recogió el guante y respondió de la misma manera: "Yes, yes, fuck you too". Habrá que ver qué ensaya para mañana...