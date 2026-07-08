Un hincha se tatuó el histórico quite de Paredes ante Egipto

La victoria de la selección argentina frente a Egipto por los 8avos del Mundial no sólo será recordada por el gol agónico de Enzo Fernández o por el golazo de Lionel Messi, sino que hubo una jugada que quedó marcada en la retina de los fanáticos: el quite de Leandro Paredes cuando estaba de último hombre y el partido empatado 2 a 2. A partir de esa jugada, un hincha de Boca decidió tatuarse ese momento e inmortalizarlo para siempre en su cuerpo.

Paredes se convirtió en una de las figuras de la selección argentina gracias a una intervención decisiva. Cuando se cumplían los 90 minutos y el marcador seguía igualado 2-2, el mediocampista realizó un corte providencial que evitó una ocasión clarísima para Egipto, que buscaba volver a ponerse en ventaja tras el empate conseguido por Lionel Messi a los 83 minutos en el cruce de octavos de final del Mundial 2026.

La "CONEXIÓN BOSTERA" de Leo Paredes en el quite HISTÓRICO contra Egipto. Atentos a las banderas de fondo...



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La jugada determinante ocurrió instantes después de cumplido el tiempo reglamentario. Tal como había sucedido en el gol anotado por Mostafa Ziko a los 67 minutos, el conjunto africano lanzó un rápido contraataque encabezado por Omar Marmoush, delantero del Manchester City y una de las principales figuras del seleccionado egipcio.

El delantero llegó al campo argentino y observó un jugador propio a su izquierda en soledad. Lanzó el pase, pero Paredes adivinó la intención y mientras se dejaba caer, extendió su pierna en el momento exacto para bloquear la habilitación. Se reincorporó con la pelota, salió jugando y evitó el 3 a 2 en contra.

El fanático de Boca no dudó en inmortalizar ese momento en su piel

A partir de esa histórica jugada, el usuario de Instagram Adri Aguilera82, mostró en su perfil horas después del encuentro de la selección cómo se hizo un tatuaje con la acción del 5 de Boca en el momento que le roba la pelota a su rival.

“Sos lo más grande que hay”, escribió el joven al compartir un clip donde se ve en primer plano la barrida de Paredes inscripta sobre su piel. Poco tiempo después, y luego de ser etiquetado una y otra vez en la publicación, el mediocampista vio las fotos del tatuaje en el perfil de su fan y le puso ‘Me gusta’.

Paredes fue una de las figuras del equipo en el partido (Foto: @adriaguilera82)

Luego del partido, Paredes reflexionó sobre lo que significó esa jugada para el equipo que dirige Lionel Scaloni. “Ya en la cancha vi que se venían muchos, era una de las últimas. Si sirve para ayudar, bienvenido sea. No me di cuenta de la magnitud en el momento, cuando termina y me hablan de la jugada, que me de cuenta, es gratificante. Estamos para ayudar y dar lo que se puede”, manifestó en diálogo con TyC Sports.