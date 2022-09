El drama de Gonzalo Bergessio en las inferiores de Platense: “Me hacían bullying”

El experimentado delantero de Platense, Gonzalo Bergessio, visitó los estudios del programa ESPN Show, conducido por Alejandro Fantino. Allí habló desde los inicios de la carrera profesional, su paso por los clubes donde le tocó estar, las particularidades de los jugadores top de Europa y su actualidad, alejado de las canchas por una fractura en el tobillo por un movimiento en un entrenamiento.

En una entretenida charla, el conductor decidió empezar por su extensa trayectoria en el campo de juego y fue allí donde el delantero relató un dramático hecho que vivió en su etapa formativa con la camiseta del Calamar: sufrió un rechazo de sus propios compañeros ante un problema físico que no lo dejaba entrenar con normalidad.

“Llegaste a Platense y te instalaste ahí. ¿Cómo fue tu camino para llegar a Primera?”, indagó el periodista y recibió una curiosa respuesta de su entrevistado: “Llegué en inferiores y la pasé mal. En novena división arranco a tener problemas en la rodilla, vinculadas al crecimiento. Estuve un año rengueando y me hacían bullyng mis compañeros porque corría torcido, mal”.

Luego de comentar este triste episodio, Fantino destacó su fortaleza para sobreponerse a esa circunstancia que lo marginó de las categorías de AFA y los llevó a competir en una división paralela.

“Luego de ver ese problema, donde yo ni corría, sino que rengueaba, Platense decide dejarme libre. A lo que yo me opuse y les dije que me quería quedar. Ahí fue donde me permitieron quedarme un año en Liga, que sería un certamen paralelo, y si andaba bien, al otro año me subían de categoría. Pero, en el medio, yo entrenaba con los de AFA que me gastaban que yo ‘era de Liga’ y ahí venía el bullyng. Pero a mi cabeza no le importaba, yo me consideraba un chico fuerte”, relató.

La extravagante anécdota con el camerunés Samuel Eto’o

Gonzalo Bergessio no solamente pudo superar ese obstáculo físico y debutar en Primera División. Además, dentro de su extenso recorrido por el fútbol, vistió la camiseta de varios equipos europeos. Uno de ellos fue la Sampdoria de Italia, adonde llegó a mitad del 2014 y coincidió en el plantel con la figura de Samuel Eto’o, exjugador del FC Barcelona, Inter de Milan, entre otros.

En la continuidad de la entrevista con Fantino, el oriundo de Villa Dolores, Córdoba, relató un hecho curioso que vivió con el camerunés en el conjunto genovés, donde su paso fue corto y coincidió con otros argentinos como el arquero Sergio Romero y Joaquín Correa.

“Samuel tenía 45 autos en una cochera en Milano. Sí, 45. Todos de alta gama”, empezó Bergessio y contó con la complicidad del conductor, quien no podía creer la cantidad. “Tenía un estacionamiento propio en Milán con todas naves espaciales. Yo le decía ‘Samuel, traete el Bugati’ y él me decía ‘no, ese a Génova no lo traigo’”, agregó entre risas.

Por último, reflexionó sobre su persona y el detalle sobre las obras de caridad que realizó en su país con la gente más necesitada de recursos: “Él se daba sus gustos, pero ayudaba mucho a la gente pobre. Eso capaz no sale en las noticias, pero es un crack. Es una persona que se merece tener todo lo mejor”.