"Vamos todos los días y nunca vamos a hablar, ¿qué buscan?", preguntó enojada Dalma Maradona al cuestionar a los periodistas que hacen guardia en a clínica donde está internado Diego

Son días de mucha angustia en el entorno de Diego Maradona. El Diez está internado en la Clínica Olivos y, desde que se conoció la noticia, el país entero está preocupado por su salud. Por eso, día a día hay periodistas haciendo guardia en el lugar. "Vamos todos los días y nunca vamos a hablar, ¿qué buscan?", preguntó enojada Dalma Maradona en sus redes sociales.

La actriz hizo un fuerte descargo donde contó el mal momento que pasó este lunes en la clínica. "Casi choco porque no pude ver un auto que venía porque se me ponen adelante cada vez que quiero salir. ¡Todavía estoy temblando!", comenzó enfurecida. Y siguió: "Llegué a pedirle disculpas al pibe que estaba muy enojado con justa razón".

"Por favor basta", pidió entonces la hija del astro del fútbol."A mi hermana (Gianinna) le rompieron el parabrisas y a mí me pegaron en el vidrio con una cámara de fotos y ¡hoy casi choco! Realmente, ¿qué hacen? Eso no es un trabajo".

El técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata fue internado el 2 de noviembre y, desde entonces, Dalma publicó varios mensajes cuestionando el trabajo de la prensa.

Ese día, ella se expresó vía Twitter, y puso: "Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a 'un periodista' a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella. ¿Y ahora? Bueno, no estamos tan locas, ¿no?". Acompañó ese mensaje pidiendo que no le pasa nada a su padre "por el bien de todos y todas las chupasangre"."Lo único importante es que el esté bien", resaltó en aquel entonces.

Dos días después, Dalma escribió en Twitter: "Leo cada estupidez, pero son las consecuencias de no hablar. Que miserable tenés que ser para inventar alianzas, pedido de tutela... ¿Es mucho pedir que no hablen en nombre de mi hermana y mío cuando nosotras jamás dijimos qué íbamos a hacer?".

En aquella oportunidad, además agradeció "por el amor constantes" para su papa, ella y su hermana. "Gracias a todos los que rezaron por el", escribió.

Gianinna también se cruzó con la prensa, y el viernes protagonizó un tenso intercambio de mensajes con el periodista Rodrigo Lussich, a quien tildo de "mala leche". "¡Te informaron todo mal flaco! Vas a tener que justificar todo lo que dijiste en la Justicia. Afirmaste algo sobre mi persona que no. Y tengo cómo comprobártelo", le advirtió vía Twitter.

