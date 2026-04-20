Del estadio al hospital: Paulo Dybala mostró la camiseta que tenía puesta en el nacimiento de Gia y dejó a todos mudos

Oriana Sabatini cumplió 30 años este domingo 19 de abril y Paulo Dybala le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram. La curiosidad del posteo radicó en la foto que utilizó el jugador en la portada: acostado, en la cama del hospital, al lado de la modelo y su hija Gia recién nacida, con el clásico camisolín verde y por debajo... nada más y nada menos que la camiseta de la Roma.

Paulo Dybala llevaba puesta la camiseta de la Roma por debajo del camisolín en el día del nacimiento de su hija

La explicación del caso es que durante la jornada del 1 de marzo, cuando la Roma jugó ante Juventus por la Serie A, Oriana asistió al estadio y al gritar el tercer gol del equipo sintió un dolor que la obligó a adelantar el trabajo de parto.

El outfit de Dybala para el momento del parto de su hija que hizo reír a todos

De inmediato se dirigió a su domicilio, luego al hospital y le dio aviso al futbolista, quien al terminar el encuentro, salió disparado para estar junto a su esposa en un momento tan especial.

Oriana Sabatini contó cómo fue el parto de su hija Gia

“¡Feliz cumple mamita hermosa! Gracias por todo lo que haces por nosotros... te amamos con el alma y corazón“, expresó la Joya en su posteo de Instagram. Al instante, Oriana respondió: “No me entra tanto amor en el corazón”.

Luego de revelar esta particularidad del día de nacimiento de Gia, el futbolista cordobés publicó otras imágenes de Sabatini junto a su hija para remarcar el amor que tiene por su familia.

El posteo de Catherine Fulop por el cumpleaños de su hija

Por otra parte, Catherine Fulop también le dedicó unas palabras a su hija y se sumó a las muestras de cariño que inició Dybala. “Hoy celebramos tu vida, Ori y no es un cumpleaños más, es tu primer cumple de mamá, además de que naciste un 19 de abril, un día que habla de comienzos, de valentía y de libertad. Te miro y me emociona la mujer que eres: sensible, fuerte, luminosa. Hoy no solo celebramos tu nacimiento… celebramos todo lo que estás creando. Feliz vida, hijita, te amo con todas mis fuerzas", culminó la celebridad.