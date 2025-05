El error que cometió la Fórmula 1 con Franco Colapinto y Jack Doohan

La Fórmula 1 es reconocida en el mundo entero no solo por sus competencias de lujo, sino también por la calidad técnica de sus transmisiones televisivas. Con gráficos interactivos, cámaras onboard, datos en tiempo real y audios de radio, la cobertura se convirtió en una referencia para el resto del automovilismo. Sin embargo, incluso en un espectáculo tan trabajado pueden cometerse errores y eso pasó con Franco Colapinto.

Durante la primera práctica libre del Gran Premio de España, disputada en el circuito de Barcelona-Catalunya, un insólito fallo en la transmisión llamó la atención de los fanáticos argentinos y rápidamente se viralizó en redes. Todo ocurrió cuando el argentino tuvo un leve desliz con su monoplaza de Alpine en la curva 7, lo que llevó a repasarse la maniobra en cámara lenta y acompañarla con una gráfica del piloto. Sin embargo, en pantalla no apareció Colapinto, sino Jack Doohan, el australiano al que reemplazó en el equipo.

El gesto de desaprobación de Flavio Briatore, director de Alpine, tras el error en pista, fue captado justo antes de la repetición. Aunque la confusión duró apenas unos segundos, generó un revuelo entre los seguidores del argentino, que no tardaron en expresar su indignación y sorpresa en X, Instagram y TikTok.

El error de la Formula 1 con Franco Colapinto

Si bien se trató de un error técnico menor, el incidente evidenció la creciente atención que Franco despierta en la Fórmula 1, en especial entre los fanáticos de su país. A sus 22 años, el joven nacido en Pilar debutó hace solo dos semanas en la escudería francesa, lo que genera una gran expectativa.

Sin embargo, su inexperiencia en estos terrenos europeos y con el monoplaza que aún estudia lo llevaron a tener grandes problemas en la pista. Este viernes, en la segundo entrenamiento libre de Barcelona, Franco Colapinto dio 28 vueltas y terminó 20°. Su mejor tiempo fue 1:14.303. Mientras que su compañero, Pierre Gasly, le sacó mucha ventaja al quedar en el 8.º lugar. Este desempeño también fue tema de conversación en Internet, donde se pudieron ver una gran cantidad de memes al respecto.

El Alpine que le dejo Doohan pic.twitter.com/w8pvRpx97p — Ayrton Senna 🏁 (@AyrtonSennagp) May 30, 2025

Yo viendo correr a Franco Colapinto y los BOLUDOS de la #F1 Te ponen a DOOHAN....



UNOS HDP!!!!

#MonacoGP pic.twitter.com/8NaLb85J51 pic.twitter.com/uTkPjsNFPJ — Matias (@Matias_pep3) May 30, 2025

Aunque esto fue un verdadero golpe anímico para Franco Colapino, el piloto argentino no se escondió y decidió dar una entrevista a los medios presentes. “Estoy intentando entender un poco todo y volver un poco mejor mañana (...) Hay que tratar de traer ideas y soluciones para mañana. Hoy fue un día un poco complicado y lejos. No me sentí muy cómodo y no me es muy fácil de explicar, más allá de las perdidas. Gracias”, dijo, amargado por no poder estar a la altura del desafío.

¿A qué hora es el Gran Premio de España?

Para quienes siguen de cerca el desempeño del piloto argentino y el desarrollo del campeonato, estos son los horarios del GP de España (hora de Argentina) que se llevaran adelante este fin de semana:

Sábado 31 de mayo

Práctica Libre 3: 7:30 – 8:30

Clasificación: 11:00 – 12:00

Domingo 1 de junio