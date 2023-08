escuchar

Este miércoles Novak Djokovic ganó su segundo partido desde el inicio del US Open 2023 y avanzó a tercera ronda. Sin embargo, pese a la contundencia de la victoria en tres sets que consiguió frente al español Zapata Miralles, su declaración posterior fue lo que se viralizó en las redes sociales. Y es que el serbio reveló los detalles íntimos sobre su reciente encuentro Lionel Messi y contó sobre qué hablaron en la previa del arranque del abierto de Estados Unidos.

Un periodista de ESPN le preguntó por la historia detrás de la foto. “Posteaste una foto con Lionel ¿hay una historia detrás de esa foto?”, le preguntó el periodista al tenista. “Sí, con fenómeno”, dijo en un español bastante claro y fluido.

El máximo ganador de Grand Slams de la historia (23), Novak Djokovic, empezó con el pie derecho en el US Open con dos victorias seguidas en el estadio Arthur Ashe del mítico complejo de tenis ubicado en Flushing Meadows-Corona Park, Queens, Nueva York. El lunes, en primera ronda, venció 6-0, 6-2 y 6-3 al francés Alexandre Müller, y el miércoles hizo lo propio con Miralles por 6-4, 6-1 y 6-1.

Djokovic se había perdido de jugar la edición anterior del certamen, del 2022, por la negativa de acceder a una vacuna contra el Covid-19. Pero este año, además de ilusionarse con un nuevo título allí (10), antes se reunió con el astro argentino Lionel Messi, el pasado fin de semana, en un encuentro organizado por Jorge Mas, el principal accionista de Inter Miami.

Qué dijo Djokovic sobre su encuentro con Messi

Así, luego de su contundente triunfo del miércoles contó de qué logró hablar con el rosarino en su fugaz encuentro que quedó retratado con una fotografía. “La primera vez que me encontré con Lionel fue cuando estaba en Roland Garros”, recordó y dijo que en esa ocasión estuvo para “mirar un partido del Paris Saint-Germain cuando él jugaba ahí. “La segunda vez fue ahora, en Nueva York”, reconoció en diálogo con ESPN.

“ Hablamos durante 15 minutos de la familia, de la vida, de todo ”, detalló. Aunque sostuvo que le hubiera gustado hablar un rato más con el argentino y especuló con volver a cruzarlo. “ Me gustaría otra vez encontrarlo para hablar del deporte y todo eso, porque la mentalidad de él es la de un campeón enorme. Tengo mucho mucho respecto por él ”, enfatizó.

A través de su cuenta de Instagram, el serbio compartió la foto del momento y escribió: “¡Crack! Grande placer verte y hablar contigo. Como siempre, deseo mucha suerte e salud a ti y tuya familia”.

Cómo se gestó la reunión entre Messi y Djokovic

La cálida reunión en Nueva York entre Messi y Djokovic se dio luego de que el argentino ganó por penales ante Cincinnati por la US Open Cup con el Inter Miami, en la previa del inicio del abierto de tenis de Estados Unidos. El momento quedó capturado a través de una fotografía que recorrió las redes sociales y cientos de fanáticos reaccionaron con euforia.

Dos leyendas. Por una parte, el siete veces ganador del Balón de Oro a mejor futbolista y uno los máximos ganadores de la historia. En la otra vereda, el ídolo del tenis. Juntos, en Nueva York, se reunieron por una invitación a cargo del empresario Jorge Mas y causaron furor.

Por medio de una publicación que compartió este viernes 25 de agosto en su cuenta de Twitter, el empresario se mostró alegre por la peculiar reunión. “¡What a Night! (¡Qué noche!)”, escribió junto a dos emojis de una cabra, en referencia a la palabra “GOAT”, por las siglas de iniciales en inglés de la frase “Greatest Of All Time” (el mejor de todos los tiempos). A ese texto lo acompañó con una fotografía donde se lo ve con los históricos deportistas muy sonrientes los tres.

El punto del encuentro no fue casualidad. El “diez” viajó desde Miami con su actual club para disputar su primer partido en la MLS ante New York RB, que tendrá lugar el sábado 26 de agosto. Nole, en tanto, se encuentra expectante por disputar el US Open, tras perderse la edición del 2022 por no querer vacunarse contra el Covid-19, momento que generó un gran revuelo mundial. El primer rival del serbio será el francés Alexandre Muller el lunes 28 de agosto.

Con cientos de “Me Gusta”, la publicación se llenó de mensajes por parte de miles de personas, quienes se encuentran felices por los excelentes presentes profesionales que transitan cada uno de los jugadores.

