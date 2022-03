El secreto de Matthew McConaughey para no quedarse calvo: “Tengo más cabello ahora que en 1999″

Matthew McConaughey es un actor más que consagrado en la industria. Y es que su versatilidad le permitió encarnar personajes en varias películas que van desde un profundo drama como Tiempo de matar (1996) hasta comedias románticas de la talla de Cómo perder a un hombre en 10 días (2003). Con una enorme filmografía a sus espaldas, tiene un lugar ganado en el salón de la fama de Hollywood. Sin embargo, durante muchos años atravesó una lucha secreta detrás de escena que hoy, orgulloso, cuenta cómo venció.

Durante la década del ‘90, McConaughey sufrió la pérdida de -casi- todo su cabello. “Volvés atrás y mirás cosas como The Wedding Planner (1998) y verás que estaba perdiendo pelo”, rememoró el actor en diálogo con LadBible. “Me saqué una foto en la fiesta de cambio de milenio en 2000 en Jamaica, estaba mirando hacia abajo riéndome y había una calva del tamaño de una pelota de béisbol en la parte superior de mi cabeza”, agregó.

Matthew McConaughey habló un problema que lo aquejó durante mucho tiempo: la caída del cabello (Foto: Archivo) Shutterstock

Se dio cuenta que algo andaba mal y que la caída de pelo se le adelantó unos cuantos años. A partir de ahí, empezó a investigar y se topó con un tratamiento que lo ayudó a recuperarlo. A diferencia de lo que se creería, no necesitó desembolsar grandes sumas de dinero en implantes, pelucas y láser, incluso llegó a sus oídos que un cirujano se atribuía su recuperación capilar y por eso él mismo se encargó de desmentirlo.

Matthew McConaughey en The Wedding Planner, la película donde, según él, ya se notaba su pérdida de cabello

Su solución lejos estuvo de algo complicado o caro. “Compré una pomada tópica y la froto en mi cuero cabelludo una vez al día por diez minutos”, explicó. No obstante, destacó que hubo algo que resulta fundamental para que el tratamiento haya funcionado tan bien. “Estaba totalmente comprometido con eso. Sin medicamentos, sin nada, solo era trabajo manual”, reconoció.

En la actualidad luce contento su cabellera, aquella que brilló recientemente en The Gentlemen (2020) y que pronto lo volverá a hacer en alguno de sus proyectos nuevos. El tratamiento funcionó y con creces. “Tengo más cabello ahora que en 1999″, expresó el actor de 52 años y completó: “¿Cómo volvió a crecer? Ese es un gran misterio. Todavía lo hago [aplicarse el producto y masajear su cuero cabelludo] y no voy a renunciar. No voy a correr ese riesgo”.

Hoy, con 52 años, el actor tiene "más pelo que en 1999", acorde a sus propias palabras

Por otra parte, y en lo que respecta a los proyectos filmográficos, su última aparición fue en el film Sing 2 cuando prestó su voz para darle vida al personaje Buster Moon tal y como lo hizo en la primera parte de la película. Entre tanto, se desconoce por el momento si volverá a la pantalla grande en el mediano plazo, encarnando a uno de los míticos personajes que supo personificar con antelación.