El exfutbolista ruso Andrei Kanchelskis acaba de publicar su autobiografía "Russian Winters" y, en ese contexto, contó la anécdota sobre su primer encuentro con el exentrenador escocés Sir Alex Ferguson, cuando empezó una de las cuatro temporadas que pasaría en el Manchester United.

Kanchelskis llegó al club de los Red Devils en marzo de 1991 desde el Shakhtar Donetsk por un acuerdo de 650.000 libras y sus compañeros aprovecharon la lejanía de idiomas para hacerle una broma. "Me enseñaron cómo llamar al técnico del United", comenzó.

En ese entonces, el ruso, actual director deportivo del FC Nosta Novotroitsk, no sabía nada de inglés. "Era casi la primera vez que me cruzaba con Alex Ferguson en los pasillos, cuando me dijo: 'Andrei, ¿cómo te va?'. Le sonreí y le respondí: 'Que te jodan, bastardo escocés'", contó en su libro.

Los miembros del plantel del Manchester United no aguantaron las carcajadas que hicieron que el técnico reaccionara. "Ferguson se paralizó pero luego comenzó a sonreír cuando escuchó las risas resonando en el pasillo, mientras yo permanecía allí, totalmente desconcertado", recordó Kanchelskis.

A pesar de su accidentado comienzo en el club, el exmediocampista disputó 161 partidos con la camiseta de los Reds y marcó 36 goles. A su vez, consiguió con el equipo dos títulos de Premier League y la Supercopa Europea de 1991.