El exigente entrenamiento de Cristiano Ronaldo en medio del difícil momento de su equipo

El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United revolucionó a la (mitad de la) ciudad. El hijo pródigo volvió en 2021 al lugar donde creció como futbolista y en el que incluso ganó su primer Balón de Oro. Sin embargo, no todo resultó como se esperaba. De irregular presente desde el retiro de Sir Alex Ferguson, Los Red Devils no lograron estar a la altura de la leyenda del futbolista portugués, quien sostiene sus registros históricos como goleador, pero no tiene un equipo que lo acompaña.

Fuera de los puestos de clasificación a las competiciones europeas, aunque recién se haya jugado la primera mitad de la temporada, las expectativas están muy por debajo de lo que CR7 hubiera deseado. Así lo demuestran algunas de sus demostraciones dentro o fuera del campo. No obstante, el máximo goleador en la historia de la Champions League sigue incólume con su exigente rutina, por la cual mantiene su reconocida capacidad atlética envidiable a los 36 años. Fiel reflejo de ello es la foto que compartió en las últimas horas, donde se lo ve arriba de una bicicleta fija en su exclusivo gimnasio.

La foto "subjetiva" de Cristiano Ronaldo encima de su bicicleta fija Instagram @cristiano

Por la 19° jornada de la Premier League, Manchester United empató este lunes por 1 a 1 ante Wolves. De esta manera, acumula hasta el momento nueve victorias, cuatro empates y seis derrotas. Como si fuera poco, el máximo rival Manchester City se encamina a lograr su cuarto torneo en cinco años. Por su lado, Cristiano lleva 14 goles en 21 partidos en su segundo ciclo en el equipo rojo.

Mal en el juego, bien en la paternidad

En noviembre, el delantero luso anunció junto a su pareja Georgina Rodríguez que serán padres de mellizos. Un mes más tarde, comunicaron de una forma muy particular el sexo de ambas criaturas. Les dieron a sus hijos dos globos que rompieron y de los cuales salieron papeles rosas y celestes respectivamente, dando a entender que serán padres de un varón y una mujer. Hasta el momento, Ronaldo es padre de Cristiano Jr., Eva Maria, Mateo y Alana Martina. La más chica del clan es fruto del vínculo de Cristiano con la influencer argentina.

De estrecha relación con su madre, el campeón de la Eurocopa 2016 la saludó días atrás por su cumpleaños a través de su cuenta de Instagram: “Muchas felicitaciones a la mejor madre del mundo, una guerrera que siempre me enseñó a no darme por vencido, la mejor abuela que mis hijos podrían soñar tener… ¡Te quiero mucho, madre mía! ¡Beso!”