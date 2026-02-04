El favorito para ganar el Super Bowl 2026 según los últimos pronósticos

Con el anhelo de obtener el Super Bowl 2026 en su edición número 60, New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán este domingo 8 de febrero a las 20.30 (hora argentina) en el Levi’S Stadium de California en la final de la National Football League (NFL) de Estados Unidos.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, los Seahawks corren con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título. En caso de lograrlo, las principales casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.44 contra los 2.95 que se repagan por un hipotético triunfo de los Patriots.

El partido se transmitirá en vivo por alguna de las señales de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Seattle Seahawks es favorito a quedarse con el Super Bowl 2026

Los Halcones Marinos accedieron al Super Bowl como ganadores de la Conferencia Nacional (NFC) mientrsa que los Pats lograron el título en la Americana (AFC). Seattle Seahawks sueña con obtener la NFL por segunda vez en la historia. La única vez que lo consiguió fue en 2014, cuando derrotó en la final a Denver Broncos por un contundente 43 a 8. New England Patriots, por su parte, es uno de los máximos ganadores con seis títulos, junto a Pittsburgh Steelers, porque festejó en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019.

El espectáculo previo a la definición del certamen de fútbol americano, que genera una gran expectativa, comenzará con un trío de destacados intérpretes: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional estadounidense; Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful”; y Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”. Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo.

Bad Bunny se presentará en el entretiempo del Super Bowl 2026 en el Levi's Stadium de California

Será la segunda vez que el Levi’S Stadium de California recibirá el Super Bowl: la anterior fue hace una década, en 2016, con triunfo de Denver Broncos ante Carolina Panthers 24 a 10.

Tabla de campeones de la NFL

Desde la creación del Super Bowl en 1967 se disputaron 59 ediciones. Los máximos ganadores, con seis títulos, son New England Patriots y Pittsburgh Steelers, seguidos de San Francisco 49ers y Dallas Cowboys con cinco cada uno. Kansas City Chiefs podría haber llegado a ese número el año pasado, ya que ostenta cuatro coronas junto a Green Bay Packers y New York Giants, pero perdió la final con Philadelphia Eagles.

New England Patriots / Pittsburgh Steelers - 6

San Francisco 49ers / Dallas Cowboys - 5

Kansas City Chiefs / Green Bay Packers / New York Giants - 4

Denver Broncos / Las Vegas Raiders / Washington Commanders - 3

Miami Dolphins / Los Angeles Rams / Indianápolis Colts / Baltimore Ravens / Tampa Bay Buccaneers / Philadelphia Eagles - 2

Seattle Seahawks / Chicago Bears / New York Jets / New Orleans Saints - 1

Philadelphia Eagles se coronó campeón del Super Bowl 2025 David J. Phillip - AP

El Super Bowl lo disputan los ganadores de las conferencias Americana y Nacional y define al campeón de la NFL. Desde su creación en 1967 se disputaron 59 partidos. Se trata de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y el más relevante en Estados Unidos, donde el fútbol americano es el deporte más popular y el que más atención acapara cada temporada.

Ejemplo de ello es que en 2025, en la definición entre los Chiefs y los Eagles estuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se convirtió en el primer mandatario en funciones en presenciar la final de la NFL. Entre el sinfín de celebridades que ocuparon los palcos del Superdome sobresalió Lionel Messi junto sus compañeros Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.