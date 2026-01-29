Super Bowl 2026: cuándo es y todo lo que se sabe

El domingo 8 de febrero, en California, Estados Unidos, se realizará la 60° edición del Super Bowl, la final de la National Football League (NFL), un evento que paraliza a Estados Unidos y roba la atención de los fanáticos del deporte alrededor del mundo (y también de los que no lo son). Este año iniciará a las 20.30 (hora argentina), con el enfrentamiento entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

El show y el partido se harán en el Levi’S Stadium, que será sede por segunda vez en la historia (la anterior fue en 2016, con triunfo de Denver Broncos ante Carolina Panthers por 24 a 10). Como es habitual, se verán las caras los campeones de las dos conferencias: la Nacional (NFC), que este año fueron los Halcones Marinos, y la Americana (AFC), en la que se consagraron los Pats.

El Levi’s Stadium de California será sede del Super Bowl por segunda vez en la historia

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Seattle Seahawks corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título. En caso de lograrlo, las principales casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.44 contra los 2.90 que se repagan por un hipotético triunfo de New England Patriots.

El espectáculo previo a la definición del certamen de fútbol americano, algo de lo que todos suelen hablar, comenzará con un trío de destacados intérpretes: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional estadounidense; Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful”; y Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”. Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo.

Los Halcones Marinos mantienen viva la ilusión de ganar la NFL por segunda vez en la historia, ya que únicamente se consagraron en 2014, cuando derrotaron en la final a Denver Broncos por un contundente 43 a 8. Los Pats, por su parte, son los máximos ganadores con seis títulos, misma cantidad que Pittsburgh Steelers: festejaron en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019.

El nuevo campeón de la NFL se dará a conocer el próximo 8 de febrero, con el Super Bowl Adam Hunger - FR110666 AP

Tabla de campeones de la NFL

Desde la creación del Super Bowl en 1967 se disputaron 58 ediciones. Los máximos ganadores, con seis títulos, son New England Patriots y Pittsburgh Steelers, seguidos de San Francisco 49ers y Dallas Cowboys con cinco cada uno. Kansas City Chiefs podría haber llegado a ese número el año pasado, ya que ostenta cuatro coronas junto a Green Bay Packers y New York Giants, pero perdió la final con Philadelphia Eagles.