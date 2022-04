El final de Huracán - Barracas Central y la reacción de los hinchas que rechazan el VAR en el fútbol

Este lunes, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, se vivió una situación por demás particular en el encuentro que enfrentó a Huracán contra Barracas Central, reconocido por ser el equipo del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Hasta los 42 minutos del complemento, ambos igualaban 1-1 con goles de Franco Cristaldo para el Globo y Nicolás Ferreyra para la visita.

Pero la ecuación iba a cambiar con un contragolpe ejecutado rápidamente por el arquero Marcos Díaz -que al lanzar su pelota con la mano pasó el límite del área - cayó en los pies de Jhonatan Candia y éste, con un centro, habilitó a Matías Cóccaro para el 2-1. Hasta ese momento, los hinchas festejaban; pero el árbitro Darío Herrera fue avisado desde la cabina VOR por la acción de Díaz. Por lo tanto, se anuló el tanto y Barracas, con un tiro libre concedido por la infracción del guardameta, convirtió el 2-1 con el remate de Iván Tapia.

La jugada de la polémica en el partido entre Huracán - Barracas Central

En estos casos de polémica, las redes sociales forman parte del evento y hacen la suerte de un tercer tiempo, donde los usuarios brindan su parecer sobre los hechos y apuntan contra el VAR, que se comenzó a implementar desde la octava jornada del torneo doméstico.

Las opiniones en las redes por lo sucedido entre Huracán - Barracas

“No me gusta el VAR, pero en el partido de Huracán estuvo bien utilizado. No se trata de la ventaja que sacó o no Marcos Díaz. Se pasó de la línea y es falta. Que tras anularse el gol, haya convertido Barracas es mala suerte. Igualmente, entiendo la bronca”, expresó el usuario @AndresBirman, que marcó principalmente su posición en contra de la tecnología en el deporte.

El meme de Claudio Tapia ilustró una de las publicaciones del partido entre Huracán - Barracas

El empleo del VAR fue clave para detectar el error de Díaz, que en el apuro por sacar rápido el contragolpe, sacó su brazo afuera del radio del área permitida para un arquero, y le permitió a Barracas tener la oportunidad de ganar con el gol de tiro libre.

Las repercusiones en las redes tras la intervención del VAR entre Huracán - Barracas Central

Varios fanáticos asociaron este hecho a una posible ayuda de Claudio Tapia, presidente de la AFA, que en años anteriores fue el mandamás del conjunto barraqueño en la época donde disputaba los torneos del Ascenso hasta llegar a la Primera División, tras ganarle la final a Quilmes por penales.

"Estamos en presencia de la desnaturalización del fútbol", comentó un usuario de la red del pajarito

“Si el VAR se usa como en Huracán 1 - Barracas 2, estamos en presencia de la desnaturalización del fútbol. La lupa debería de usarse para impartir justicia, y no para buscar y beneficiar a un equipo con una acción aislada. Pierde el fútbol”, manifestó la cuenta @gasparcaste.

El Video Assistant Referee (VAR) es una herramienta que comenzó su apogeo en el Viejo Continente y le otorgó a las competencias oficiales una suerte de transparencia ante acciones que escapaban la vista humana de las ternas arbitrales.

Otros usuarios, además de la polémica, atribuyeron a esta situación a la mala suerte que tiene el elenco de Parque Patricios

Varios de los presentes en el estadio quedaron estupefactos por el suceso. Aún no acostumbrados a estas maniobras durante el encuentro, un hincha de Huracán en las redes no opinó sobre el VAR, pero sí puso el foco en la mala suerte que tiene el elenco de Parque Patricios.