Oscar Ruggeri pidió a un futbolista de River para la selección y sorprendió a sus colegas de ESPN

Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), sugirió este lunes que un futbolista de River Plate debería ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni para jugar en la selección argentina antes del Mundial Qatar 2022. “Para mí, es el único tipo que debería ir, porque es el único reemplazo de (Rodrigo) De Paul”, aseguró el exdefensor en el pase con F12.

Días atrás, el “Cabezón” había opinado que el delantero de Boca Juniors Luis Vázquez también tendría que sumarse al combinado nacional, a pesar de contar con un plantel afianzado. “Te banco a morir”, lanzó Diego “Chavo” Fucks. En tanto, el animador Sebastián Vignolo bromeó: “Ah bueno, hagamos un seleccionado de nuevo”. Por su lado, Mariano Closs dijo de manera irónica: “Hagamos un seleccionado local”.

Ahora, el histriónico exjugador indicó que Enzo Fernández, el destacado mediocampista de “La Banda”, debería formar parte del conjunto “Albiceleste”. “Tiene gol, le pega muy buena a la pelota, está por todos lados. Es dinámico. Es De Paul. (...) Y faltan siete, ocho meses. ¿Por qué no (lo) puedo decir?”, argumentó.

Enzo Fernández Mauro Alfieri - LA NACION

El periodista Federico Bulos le contestó que la selección “tiene varios jugadores” en el puesto de volante, y citó al mediocampista del Bayer Leverkusen Exequiel Palacios. En ese momento, el campeón del mundo en México 86′ le contestó a Bulos que Palacios “no tiene las (mismas) características” futbolísticas que De Paul y Fernández.

A su turno, el conductor Sebastián Vignolo se mostró de acuerdo con Ruggeri, y remarcó que se trata del “único volante mixto europeo” con el que contaría el técnico para reemplazar a De Paul en caso de que lo necesitara.

El pedido por Vázquez

Tras el triunfo de Boca en el superclásico, Ruggeri aseguró: “A mí me gustaría que hubiesen llamado al pibe (Luis) Vázquez” en la última doble fecha de Eliminatorias; y explicó que Scaloni no cuenta con otros jugadores de esas características: “Grandote como este, rápido como Vázquez, se mueve muy bien, no se te queda instalado ahí, parado”.

Copa de la Liga profesional. boca Juniors vs Arsenal de Sarandi. festejo del gol de Luis Vázquez. Mauro Afieri

Además, Oscar reforzó: “Yo lo hubiese llevado para que esté en el vestuario. ¿Por qué? Porque si de acá a fin de año el pibe la rompe mal, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos sin ningún partido de Selección? Entonces, después cuando jugamos el Mundial: ‘che, ¿lo va a poner a Vázquez que no jugo todavía?”, dijo. En tanto, indicó que no hace falta que sea titular, si no que es preciso ver “las cualidades que tiene”.