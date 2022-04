Navarro Montoya, terminante sobre el caso Almendra: “Si hay alguien que se comportó con capacidad, fue el entrenador”

Carlos Fernando Navarro Montoya, columnista de F90 (ESPN), analizó este lunes el conflicto entre el entrenador Sebastián Battaglia y el jugador Agustín Almendra, y ponderó el manejo de la situación ante la prensa del director técnico xeneize.

“Si hay alguien que se comportó con honestidad, capacidad y (coherencia), fue el entrenador. Hizo lo que tenía que hacer. Y mirá que lo conozco desde los once años. Y Almendra se equivocó. Y es potestad del entrenador decidir que hace con ese futbolista”, añadió.

En sentido contrario, el “Mono” cuestionó el comportamiento en ese respecto por parte de la dirigencia de Boca, sobre la que considero que le faltó “discreción”. “No puede salir alguien del Consejo a decir: ‘vamos a ver, esto es futbol, es un bien del club’, que yo estoy de acuerdo. Esa es la función: preservar a los que son el capital del club. Ahora, vos no podes sobrepasar una línea en la cual es el entrenador el que define qué hace con un jugador, sobre todo, si tuvo una falta de respeto”. El volante de 22 años fue incluido en la lista de buena fe de Boca para la primera ronda de la Copa Libertadores por decisión institucional.

El análisis de Navarro Montoya sobre el ciclo Battaglia

“A primera vista, veo entre partido y partido muchos cambios. En segundo lugar, la idea la tenés que sostener con la elección de los futbolistas, porque en base a ese perfil, vos también te das cuenta qué es lo que querés. A mí me parece que a Boca le falta organización, en base a la idea que, por elección de los futbolistas, tiene Battaglia”.

Navarro Montoya agregó: “A veces, veo a la zona de creación muy mal posesionada. No hay volantes que jueguen atrás de la línea de presión del rival. Hay algo que es primordial: vos tenés que tener futbolistas a distintas alturas, y siempre ofreciendo al que lleva la pelota posicionamiento en diagonal. No lo veo en Boca. Y eso me parece que es elemental”.

Por otra parte, el exportero consideró que al conjunto xeneize le falta “organización, ensayar y poner a punto” la idea de su mandamás. Además, indicó que el “León” “empezó a enmarañarse y a enredarse con cambios continuos que fue modificando”. Asimismo, matizó la reflexión al decir que Battaglia “es un entrenador que se está formando. A veces somos injustos. Son ocho meses, pero para recibirse de entrenador, necesitas mucho más”.

Por último, arriesgó cuál es, desde su punto de vista, la idea futbolística del máximo ganador con la camiseta de Boca. “Quiere un equipo asociativo, combativo, que tenga asociación de pases, y que llegue por afuera con los laterales”. A la vez, estimó que, en la práctica, hay una “contradicción”, porque “los centrales, en vez de apoyarse con Pol (Fernández), la tiran larga”.