El fuerte cruce entre Quique Hrabina y Leo Farinella: "A mí, Boca no me paga"

22 de diciembre de 2020 • 16:17

El panelista de Superfútbol, Leo Farinella, protagonizó un fuerte cruce televisivo en la emisión de este martes del programa de TyC Sports, con el exfutbolista de Boca Juniors, Enrique "Quique" Hrabina, en el que no faltaron chicanas por presuntos errores arbitrales en favor de River Plate y en contra del conjunto xeneize, e incluso, acusaciones de otro tenor.

"¡(Patricio) Lousteau nos arruinó! Desde hace seis años a esta parte, ¡nos arruinó! Uno más de los que nos arruinó. Pero qué querés, ¿que te nombre el partido que jugaron en Mendoza lo que fue Lousteau?", le dijo Hrabina a Farinella, en relación al desempeño arbitral en la final de la Supercopa Argentina 2018 que terminó obteniendo River tras derrotar por 2-0 al equipo de Guillermo Barros Schelotto.

River obtuvo la Supercopa Argentina 2017 disputada en Mendoza

Luego, el exdefensor, que vistió la camiseta Azul y Oro entre 1985 y 1991, le recordó al periodista deportivo la temporada que el equipo millonario, del cual Farinella es confeso hincha, transitó en la Primera Nacional: "¿Querés que te muestre al muchacho que los dirigió en la B y era de River, y los dirigió 28 partidos? ¿El hincha de River que les cobraba diez penales por partido?".

Irritado por la evocación de su "rival", Farinella no se guardó nada y le contestó al exfutboista: "A ver, Quique, primero, serenate. ¿En la B, a River? ¿Te hizo feliz? ¿Sos feliz? ¿Estás contento por eso? ¿Te hace feliz hablar de eso, Quique? ¿Te mejora la autoestima? (...) Se nota mucho tu dolor. Y también tu ceguera. Un hombre de fútbol como vos, debiera tener la mirada un poquito más amplia".

En el tramo más caliente del debate, Hrabina explicó que se da cuenta "al segundo" cuando un árbitro favorece a un equipo, a lo que a Farinella respondió que lo advierte "para un solo lado", en relación a Boca Juniors.

Esto generó la ira en "Quique", quien lanzó una fuerte acusación: "No serás vos que hacés eso? A mí Boca no me paga, eh". "Qué querés decir con eso? A mí, River no me paga. A vos, no sé si no te paga Boca", respondió el ex director del diario Olé.

Finalmente, el conductor del envío, Diego Díaz, tuvo que intervenir para darle cierre a una discusión que se tornó de gran intensidad.