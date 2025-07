El gesto de Lionel Messi tras la emotiva presentación de Leandro Paredes en Boca

En una tarde que quedará marcada en la historia reciente del club, los hinchas de Boca vivieron una auténtica fiesta en la Bombonera con la presentación de Leandro Paredes como nuevo refuerzo. El Estadio Alberto J. Armando se colmó de socios y simpatizantes que se acercaron para recibir al mediocampista surgido de las inferiores xeneizes, quien regresó al club tras su paso por la Roma y despertó una gran expectativa de cara a su nuevo ciclo bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo. Luego de una jornada cargada de emoción, el propio Paredes compartió en redes sociales algunas imágenes del inolvidable recibimiento, y no tardaron en llegar las reacciones, entre ellas, una que sorprendió a todos: la de Lionel Messi.

Sin lugar a dudas, su regreso se trató un momento profundamente emotivo para Leandro Paredes. Tras la presentación formal, el mediocampista salió al campo acompañado por su esposa y sus tres hijos —incluso con el bebé en brazos— para recibir la ovación masiva del público que colmó la Bombonera. Visiblemente conmovido por el canto de los hinchas que coreaban su nombre, no dudó en expresar lo que sentía: “Siempre soñé con esto, pero superó mis expectativas. No pensé que iba a ser así. Estoy más que agradecido”. Luego, mientras recorría el campo de juego con su familia y entregaba pelotas firmadas a modo de agradecimiento, también dejó en claro su compromiso con el club: “Intentaré devolver todo este cariño con muchos títulos, que es la ilusión y lo que todos esperamos”.

Leandro Paredes se mostró muy emocionado con su regreso a Boca (Foto: Instagram @leoparedes20)

Tras la jornada inolvidable, el jugador de la selección argentina compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que resumieron la emoción vivida en la cancha del club de la Ribera. La publicación no tardó en llenarse de comentarios y reacciones de todo tipo, entre ellos los de varios de sus compañeros en la Albiceleste. “Gracias eternas”, escribió Paredes junto a las fotos del multitudinario recibimiento. Y aunque el mensaje se viralizó rápidamente, hubo un detalle que no pasó desapercibido: Lionel Messi, amigo cercano y capitán del seleccionado nacional, le dio “me gusta” a la publicación, sumándose así al festejo con un gesto simple pero significativo que confirma que, aunque esté lejos, no se mantiene ajeno a lo que pasa en la Bombonera.

El gesto de Lionel Messi con Paredes que no pasó desapercibido (Captura: Instagram @leoparedes20)

Además del gesto de Messi, la publicación de Paredes no tardó en viralizarse y se llenó de “me gusta” y mensajes de aliento, tanto de colegas como de fanáticos que celebraron su regreso al club. Entre comentarios de admiración, agradecimiento y apoyo, muchos le desearon lo mejor en esta nueva etapa con la camiseta azul y oro, con la esperanza de que su vuelta sea el comienzo de grandes alegrías para Boca.