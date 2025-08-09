Mauro Icardi se refirió a su nueva vida en Turquía tras la lesión

Recién instalado en Turquía con María Eugenia ‘la China’ Suárez, Mauro Icardi recibió a Marley y su hijo Mirko en el estadio del Galatasaray y contó detalles de su nueva vida tras la lesión que lo tuvo alejado tanto tiempo. “Es muy difícil salir a la calle”, reconoció.

Recientemente, el delantero que se mudó a una nueva casa en Estambul con la actriz, en la que planea establecer su familia ensamblada comentó en el programa Por el Mundo 2025 (Telefe) que ya se encuentra recuperado de la operación por una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha y que ya retomó su carrera futbolística. “Ya estoy entrenando con el equipo, ya me recuperé, así que todo tranquilo”, dijo al respecto.

El chiste entre Icardi, Marley y Mirko

En ese momento, Marley le agradeció por haberlos invitado a disfrutar de un partido amistoso de Galatasaray en el RAMS Park. “Era para que vivan un poco el ambiente que hay. Siendo un amistoso, había 25.000 personas en la cancha”, destacó Icardi.

A raíz de eso, el conductor le comentó que le llamó la atención “la forma en que están cantando todo el tiempo y la locura del fútbol”. “Eso es increíble, yo lo digo siempre, nosotros en Argentina somos muy fanáticos del fútbol y la hinchada es muy buena, pero acá son… para mí es otro nivel“, respondió el futbolista.

En esa misma línea, remarcó: “La verdad que es difícil salir a la calle porque la gente es muy pasional y enferma (...) se te tiran encima, te agarran, sacan foto y todo, pero bueno, es a la vez algo lindo y feo. Es lindo en la cancha recibir el amor de la gente, o acá mismo en los entrenamientos. Hay gente que nos viene a ver al entrenamiento”.

Mauro Icardi y la China Suárez se muestran más sólidos que nunca en su relación amorosa (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Con respecto a su nueva rutina en Turquía, detalló: “No hago mucho yo. Vengo todos los días a entrenar. Ahora, este es el centro nuevo que me queda a 10 minutos de casa y por la calle ando poco. Hace tres años que estoy acá y recién hace un par de meses conocí la Mezquita y los lugares más conocidos”.

“¿Recién ahora fuiste? ¿Tenés que ir con seguridad?“, preguntó Marley. ”Sí, voy con mi chofer o con algún seguridad, y voy a recorrer puntos exactos y me voy. Es un lujo para los turistas, tanta gente que viene y bueno, poder vivirla y poder estar acá es un placer“, aseveró Mauro.

Cabe destacar que en el club los futbolistas tienen sus propias habitaciones para concentrar. “Es nuestro fuerte este. Estamos todos los días de nuestra vida acá adentro”, aseguró.

El delantero comentó en la segunda emisión de Por el Mundo 2025 que ya se encuentra recuperado de la rotura de ligamentos (Foto: Instagram @mauroicardi)

Por otro lado, Marley le consultó si sigue conectado con Argentina a pesar de vivir tan lejos. “Obviamente, uno está conectado siempre. Tenemos familia, tenemos gente allá. Tengo la tele argentina que la puedo ver”, exclamó.

Por último, el presentador recordó que Mirko conoció Isabella, su hija más pequeña, cuando viajaron junto a Wanda años atrás a Tailandia. “Ella siempre lo cuenta y dice que su novio era Mirko, ¡cuidado con mi hija, eh!”, dijo entre risas. Al final, Mauro Icardi les firmó y regaló camisetas de Galatasaray a los dos.