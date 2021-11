El inesperado mensaje de Lucas Pratto a los jugadores de River por el campeonato

Lucas Pratto sorprendió este viernes con un cálido mensaje para los jugadores de River Plate, que se consagraron campeones de la Liga Profesional de Fútbol argentino tras ganarle 4 a 0 a Racing en el Monumental.

El actual delantero de Vélez Sarsfield vistió la camiseta del Millonario desde 2018 hasta 2021, cuando fue transferido a Feyenoord, de los Países Bajos. Pero su paso por el conjunto de Marcelo Gallardo dejó una gran huella, sobre todo porque participó de uno de los hitos más importantes para el club, que fue ganar la Copa Libertadores tras vencer a Boca Juniors en Madrid.

El festejo del Oso Pratto contra Argentinos Juniors JAVIER GONZALEZ TOLEDO - JGT

Después de que el Muñeco acumulara su título número 13 con el conjunto de Núñez, Pratto usó sus redes para dedicarles a sus excompañeros: “Felicitaciones amigos. Feliz por ustedes y por su fútbol”. El jugador de 33 años compartió el mensaje tanto en Instagram, donde eligió una foto de los futbolistas levantando la copa, como en Twitter, al retuitear un posteo del club.

El Oso también compartió sus felicitaciones en Instagram Instagram @lucaspratto

Esta actitud del Oso llamó la atención porque en los últimos días había lanzado unas declaraciones que fueron interpretadas como quejas hacia River y el club europeo, dado que después del triunfo de El Fortín sobre Argentinos Juniors, que lo metió en la Libertadores, expresó: “No me quiero poner a llorar, no sirve, solamente agradecerle a mi mujer, a mi familia y a Vélez, que confió en mí cuando me dejaron tirado en bastantes lugares”.

Con tales palabras, los hinchas entendieron que se refería a sus últimos dos clubes, también por cómo siguió su descargo: “Así que solo tengo palabras de agradecimiento a este club, que me abrió las puertas dos veces en momentos difíciles de mi carrera. Acá me quieren desde que llegué, no por haber ganado ni perdido, siempre me abrieron las puertas, esta es mi casa”.

El mensaje de Pratto en Instagram Instagram @lucaspratto

Al leer sus posteos, los hinchas millonarios no hicieron más que contestarle con palabras de elogio, tanto por el recuerdo que dejó como por haber sido un importante delantero que marcó 26 goles con la camiseta de la banda.