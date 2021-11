El íntimo desafío que propuso Florencia Peña para convencer a Marcelo Gallardo de quedarse en River

Florencia Peña fue una de las miles de hinchas de River Plate que estuvieron el jueves en el Estadio Monumental festejando el título por la Liga Profesional de Fútbol argentino, el número 13 de Marcelo Gallardo como director técnico del conjunto Millonario, luego de ganarle a Racing. La actriz, como muchos fanáticos del club, quiere que el Muñeco se quede como entrenador del equipo.

Así lo expresó en una entrevista con el programa de TyC Sports, Presión Alta, donde a la conductora le dijeron que estaban haciendo un compilado de videos con el objetivo de expresarle al técnico millonario que continúe en Núñez.

Gallardo con la corbata de Ángel Labruna en el último Superclásico contra Boca Fabián Marelli

Entonces, Peña manifestó, desde su casa y con su característico tono de risa: “Para convencerlo, me pondría esa corbata y le diría: ‘Muñe, si te quedás me pongo la corbatita’”. La actriz de 47 años hacía alusión a la prenda que Gallardo usó en honor al ídolo de River, Ángel Labruna, que fue furor entre los hinchas. “La corbatita sola”, agregó entre carcajadas la presentadora de Telefe.

Antes de someterse a ese picante e íntimo desafío, Peña había expresado en la entrevista que quería una de esas corbatas “para una noche hot”, lo que hizo reír a los panelistas del ciclo.

Por otro lado, Florencia elogió al DT de River al decir: “Estos proyectos a largo plazo no suceden en el fútbol argentino, porque nosotros exportamos jugadores, no importamos, podemos traer alguno de afuera que nos guste, pero la realidad es que hoy todos estamos preguntándonos cuánto va a durar Julián Álvarez. Lo vi jugar ayer y lo vengo siguiendo desde todo este campeonato, realmente es un crack pero uno como piensa como argentino es ‘se lo llevan, lo venden’. Entonces, sostener una matriz de juego como la de Gallardo hace siete años en el fútbol argentino no sucede”.

Además, comparó al Muñeco con Carlos Bianchi, pero marcó una diferencia entre ambos. “Lo que logró Gallardo es que se juegue lindo, se enaltezca al fútbol argentino, que sea un equipo que sale a buscar el partido, que corra riesgos y que además sea ganador”, analizó.

En sus redes sociales, Peña compartió varias postales en el Monumental y hasta en una de ellas chicaneó a Guillermo Francella, hincha de Racing, en una foto con Darío Lopilato donde escribió: “¡Esta foto se la dedicamos a papuchooo! ¡En tu cara Guille!”.