Flavio Azzaro se defendió tras su polémica opinión en el video del Balón de Oro

Luego de aparecer en el video de la entrega del Balón de Oro criticando a Lionel Messi, Flavio Azzaro tuvo un espacio para hacer su descarga pública. Al aire de Polémica en el Bar (América) el periodista deportivo justificó su reacción en aquel momento y aprovechó para tirarle flores al mejor jugador del mundo.

Azzaro respondió en Polémica en el Bar tras sus críticas a Messi

“Me imagino que si es por el lado de Messi, él pensará: ‘Mirá lo que dijo este boludo’. Es lo que yo diría en su lugar, como cada vez que a uno lo critican y uno piensa que la critica es despiadada y dice: ‘Mirá lo que dice el boludo este’. Lo entendería perfectamente. Después, es lo que dije. No tengo mucho más para aportar”, inició su descargo el periodista.

El delantero argentino del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, reacciona después de recibir el premio Balón de Oro durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro de Francia 2021 en el Teatro du Chatelet de París el 29 de noviembre de 2021. FRANCK FIFE - AFP

“Lo dije porque lo sentía, estaba enojado porque Argentina se estaba quedando afuera del Mundial en primera ronda. Para mí, Messi estaba jugando pésimo”, recordó Azzaro antes de cambiar de parecer sobre el 10 de la Selección. “Pienso que Messi demuestra otra actitud, otro liderazgo. Capaz que él no lo siente de la misma manera, por ahí siente que siempre fue igual. Pero si hay algo que no me molesta en la vida es reconocer cuando cambio de parecer. Que no significa lo mismo que reconocer errores. Yo si un día pienso una cosa y al tiempo pienso otra, no tengo ningún problema porque es parte de la vida cambiar de opinión. Aparte no es lo mismo hacer un programa apenas termina el partido que hacerlo después, más tranquilo”, analizó.

El mea culpa de Fabián Azzaro

“En los últimos dos años sentí que él tiene otra manera de afrontar las situaciones, las positivas y las negativas. Lo siento más maduro. No a todos nos pasa lo mismo. No todos tenemos que estar enamorados de alguien. Hay gente que te llega, hay gente que no te llega. A mí Messi no me llegaba y hoy me parece que es un tipo que le ha dado mucho a la Selección, más allá de haber ganado la Copa América. Le ha dado mucho a la Argentina, no solo a la Selección”, reflexionó el periodista deportivo ante la mirada de sus compañeros de programa.

Luego de la derrota 3-0 ante Croacia en el Mundial de Rusia 2018, Azzaro había estallado contra Lio. “Para mí, ese fue su peor partido en la Selección Argentina y Argentina estaba quedando afuera. Sentía que era una selección muy messidependiente y él no se podía hacer cargo de eso. Era muy fuerte la presión y no estaba en su mejor momento: había errado un penal en el primer partido, el segundo lo jugó muy mal. Yo fui crítico porque soy así. No me considero un tipo que vaya a renegar de mi esencia. Mi esencia es ser un tipo crítico, calentón y Messi no estaba jugando como a mí me parecía que tenía que jugar”, argumentó.

“¿Quién hizo este video? Yo no creo que la FIFA se haya venido hasta acá para grabarlo. Deben haber contratado a una productora. Y capaz que esa productora es afín a… ¿quién lo televisó? ¿ESPN? Y bueno, es más fácil ponerme a mí, que soy un antisistema, que poner a los tantos otros que hoy trabajan en ESPN y que también lo criticaron. Es lógico y no me molesta para nada porque soy de un núcleo de periodistas que nunca van a querer pertenecer a ese círculo rojo. No me interesa, pero que lo dije, lo dije”, concluyó Azzaro.