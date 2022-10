El jugador que se escapó del hospital donde estaba internado para jugar el Reducido de la Primera Nacional

escuchar

La Primera Nacional, segunda categoría del fútbol doméstico en la Argentina, entró en zona de definición y los cuatro equipos que continúan en carrera pujan por un ascenso a la Primera División. Cabe destacar, que, anteriormente, en la etapa regular del certamen, Belgrano, con un amplio margen sobre sus competidores, se coronó campeón y tiene su boleto asegurado en la temporada 2023.

Uno de los equipos que aún lucha por ese lugar de privilegio en la máxima categoría del fútbol argentino es Instituto de Córdoba, quien, por salir segundo en la clasificación general, accedió directamente a la semifinal del torneo Reducido, un anexo de la categoría que reúne a los clubes de mejor desempeño en la tabla de posiciones.

Dentro del plantel de la Gloria, como de los demás equipos, existen referentes o jugadores que, por edad o experiencia, son importantes para el resto de sus compañeros en estas instancias definitorias. En el conjunto cordobés, el defensor Ezequiel Parnisari, de 32 años, reúne todos los ítems para ser una bandera para sus compañeros. A pesar de ello, y del gran momento futbolístico, el marcador central atraviesa un complicado momento de salud que lo obliga a no estar presentes en los encuentros y a ser internado por sufrir una apendicitis.

Una vez instalado en el hospital, Parnisari se negó rotundamente a pasar por el bisturí y abandonó la clínica con el motivo de no querer perderse ningún encuentro. Luego de esta situación por demás curiosa, su esposa, Pamela Aranda, en su cuenta de Instagram, dio a conocer la noticia y otorgó más detalles que incluyó hasta la advertencia de llamar a la policía para que tome conciencia del hecho y finalmente se opere.

El posteo de Pamela Aranda, la esposa de Ezequiel Parnisari Foto: INSTAGRAM / @pame.aranda_

En un posteo donde se adjuntó una foto de los dos, Aranda comenzó: “El jueves a la tarde vivimos una tarde más que loca. Escaparte de un sanatorio porque te dicen que te tienen que operar de apéndice es de película. Si se escapó”.

Además, en el mismo comunicado, expresó el deseo del jugador en no perderse ningún compromiso con Instituto: “Muchos pensarán que se escapó porque tenía miedo a la operación, pero no: ‘Tengo que jugar la semifinal no me pueden operar’, yo no me equivoco cuando digo que estás loco”.

Sin entrar en razón, el defensor decidió hacer caso omiso a las recomendaciones de sus familiares y silenció su celular para evitar que lo quieran convencer. “Miles de llamadas y nada”, comentó en el posteo, donde se visibilizó el paso a paso de esta historia que demuestra la pasión del futbolista.

Ya al límite de la tolerancia, Pamela, sin tapujos, arrinconó a su esposo y lo amenazó con la intervención de las fuerzas de seguridad: “Si no volvés al sanatorio te buscamos con la policía”. En continuado, el problema se resolvió y Parnisari, con pasado en Olimpo de Bahía Blanca, Aldosivi y Agropecuario, decidió volver al punto de partida: “No quedó otra Parnisari tuvo que acomodar las cosas e ir a internarse. En el Sanatorio te conocieron por ser el que te escapaste y no por ser el jugador de Instituto”, aclaró Aranda, quien acompañó el desarrollo de la historia con emojis.

En cuanto a la actualidad de Instituto, el equipo de Alta Córdoba enfrentará por la semifinal a Defensores de Belgrano, en un encuentro que se disputará la ida en el Bajo Núñez y la vuelta en el interior del país.

LA NACION