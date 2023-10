escuchar

El viernes se difundió una imagen que causó temor y desconcierto en el país: largas filas en las estaciones de servicio para cargar combustible. La imagen se repitió en distintas estaciones de servicio del país y uno de los que se pronunció al respecto fue Sergio “Kun” Agüero, quien en el streaming del partido entre Barcelona y Real Madrid aprovechó para hablar de su experiencia a la hora de llenar el tanque de su vehículo.

El faltante de combustible en las estaciones de servicios del país, encendió las alarmas de muchos este viernes y sábado.

Flavia Royon, secretaria de Energía, dialogó este sábado con radio Provincia y explicó el motivo del faltante. “Hubo un aumento de demanda inusual”, indicó y luego argumentó: “Veníamos de un fin de semana largo con mucho movimiento turístico. También hubo una cuestión de que en el calendario electoral había un ruido de una posible devaluación y de aumentos de precios. Entonces, el que podía stockear también fue a buscar combustible, como el común de la gente (...) Esto presionó la demanda, más la demanda de los países limítrofes. Se generó una psicosis de ‘hay que ir a cargar el tanque’ y si todos salimos a cargar el tanque porque se instala que no va a haber combustible, también presiona a los surtidores, que no están pensados para eso”.

Filas de autos en la estación de servicio de la avenida Libertador, casi General Paz, en Vicente López Rodrigo Néspolo - LA NACION

Uno de los que se refirió a este tema fue Sergio Agüero, quien en medio del streaming de ESPN por el clásico español Barcelona-Real Madrid, se tomó unos minutos para mostrar su descontento.

“No hay nafta”, señaló entre risas y añadió: “Yo no sé si reírme, si llorar, si pegarle algunas patadas al auto. ‘Ahora no hay ninguna gota’, dice acá. Qué loco, qué tema. Ayer era increíble la cola que había en todos lados. La verdad es que es un momento complicado para Argentina”.

Luego contó una anécdota con un chofer venezolano que vivió una situación extrema en su país con la nafta. “Qué loco porque me dice el que me llevaba en el auto, ‘mirá yo me fui de Venezuela porque estuve casi tres días esperando en el coche para cargar nafta. Ahí tomé la decisión de irme con mi familia’. Hace 30 años que se fue de Venezuela, así que imaginate. Digo yo, ¿estaremos tres días algún día? No se rían. El país está mal y ustedes se ríen”, relató.

Sin embargo, en su experiencia, el faltante de combustible comenzó hace dos semanas. “Iba por la autopista, iba a la Shell y vi que no había ningún coche. Digo, ¿qué pasó? ¿Se tomaron franco? Era raro porque eran las seis de la tarde, dije ‘no puede ser que no estén laburando’. Le digo ‘¿qué onda?’ y me dice ‘no llegó el camión de nafta’. Yo, con mi caripela, intenté que me pongan un poquito de nafta y me dijo que no”, manifestó.

Sin embargo, al dirigirse a otra estación de servicio le pasó lo mismo. “Después paro en la YPF de la Panamericana y también, no veo gente y me pregunté lo mismo. Ahí me calenté y dije, ‘¿puede ser tan p*** el del camión que no trae la nafta a la mañana y la trae a las siete de la tarde, cuando todos salen de laburar?’”, se quejó.

El playero le dio la indicación de otra estación de servicio que tenía nafta y gracias a su popularidad le dieron el lugar en la extensa fila de autos. “Me metí porque no podía estar una hora. Estoy apurado, les decía. Me dejaron, me cargaron y me fui del país al otro día. Cuando vuelvo ayer al país, me encuentro con lo mismo, ¿seré yo la yeta?”, concluyó.