Leo Farinella chicaneó a Boca tras el triunfo de River: “Dejen de llorar y vayan a jugar”

River Plate le ganó 2 a 0 a su escolta Talleres por la 17° jornada de la Liga Profesional de Fútbol y le sacó siete puntos de ventaja en la tabla de posiciones. Sin embargo, el curso del encuentro pudo haber sido otro si la expulsión del defensor Felipe Peña hubiera desmoralizado al equipo millonario, que se sobrepuso a la adversidad. Distinto fue el caso de Boca Juniors, que en el último superclásico cambió abruptamente su actitud tras la doble amarilla a Marcos Rojo. Al respecto, se expresó este viernes el periodista Leo Farinella, quien aprovechó la ocasión para chicanear a su rival de toda la vida.

Para Farinella, a pesar del contratiempo, River “jugó con grandeza” , “atacó” , y “en ningún momento se refugió, no se tiró atrás, no dijo no se puede ganar con diez y no empezó a llorar” . Además, indicó que ninguno de los jugadores del conjunto millonario “se tiró al piso” ni hizo “entrar el carrito” , en alusión a la actitud del arquero Agustín Rossi en el último superclásico. Una vez finalizado el partido, Sebastián Battaglia admitió que la expulsión de Rojo había condicionado el desarrollo del partido.

Al mismo tiempo, el panelista de “Superfútbol” consideró que River “tuvo la oportunidad de mostrar en un partido de visitante e importante, donde estaba en juego gran parte del campeonato, que se puede” jugar bien y ganar un partido con diez futbolistas en el campo de juego tres semanas del superclásico. “Y lo demostró con una valentía y personalidad para decirle: ¿ven cómo se puede, muchachos? Dejen de llorar. Vayan y jueguen”, lanzó.

Asimismo, consideró que Peña estuvo “bien expulsado y tendrá que aprender de su error”. “No vamos a mentir como hacen en otros lados” , dijo, enigmático.

Leo Farinella: "Gallardo le demostró a Boca que se puede jugar con diez"

Por otra parte, el cronista opinó que “River tiene el campeonato en sus manos” y no dudó en calificar la victoria ante Talleres como “épica”, “inolvidable” e “histórica”.