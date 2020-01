El Leeds de Bielsa perdió de local y cedió la punta del Championship inglés

Marcelo Bielsa, durante el partido que su equipo, Leeds, perdió por 2-0 frente a Sheffield Wednesday, por el Championship inglés. Crédito: @LUFC

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de enero de 2020 • 16:13

"No podemos transformar en gol todo lo que creamos. Tenemos un error y permitimos que el rival convierta". Para Marcelo Bielsa es otra vez la misma historia: durante 85 minutos su Leeds tuvo el control del partido frente a Sheffield Wednesday, pero dos pelotas perdidas en campo propio en el tramo de definición del encuentro sentenciaron su derrota (2-0), que lo priva del primer puesto en la tabla de posiciones: manda West Bromwich Albion.

El último mes del equipo de Bielsa dista de ser óptimo: tres empates y dos derrotas. El tercero en la tabla, que supo estar a más de 10 puntos de distancia, ahora recortó y Leeds ya lo tiene en el espejo retrovisor: Brentford quedó a seis unidades. Es decir, dos victorias. Ahí reside el principal temor de los hinchas de Leeds: que se repita lo que ocurrió en el sprint final de la pasada temporada, cuando pese a ser el equipo que mejor juego desplegó, perdió el ascenso directo y luego quedó eliminado en los playoffs.

"Tenemos un promedio de 10 oportunidades de gol por partido. Eso es bueno. Pero tenemos que prestar más atención en los goles evitables que nos hacen; en tratar de no recibirlos", destacó el entrenador rosarino luego del partido. Sin embargo, los rumores de fichajes no están relacionados con la última línea, en la que Bielsa parece confiar, sino en el ataque. El regreso del joven delantero Eddie Nketiah a Arsenal, su club de origen, liberó un lugar en la plantilla. "Hay un espacio, pero esa situación no tiene relación con el resultado de hoy", respondió el DT argentino al ser consultado sobre la falta de eficacia de su equipo.

El sábado pudo haber terminado peor para Leeds, porque el otro equipo en zona de ascenso directo, West Bromwich Albion, supo estar 2-1 arriba en la cancha de Charlton, por lo que se hubiese puesto a tres puntos de distancia en la cima de la tabla. Pero un gol en contra de su arquero Sam Johnstone puso el partido 2-2 y, así, W.B.A. apenas tiene un punto más que los dirigidos por Bielsa.

"Es una situación que ya hemos visto. Creamos oportunidades para hacer la diferencia, pero concedimos dos goles en los últimos cinco minutos y el partido fue para ellos. Esto ha ocurrido bastante.Sabemos que tenemos que protegernos de estas situaciones. Pero, otra vez, un error. Y creíamos que habíamos aprendido", se lamentó Bielsa en la conferencia de prensa posterior al partido. Fue la segunda derrota de la semana: pese a jugar un gran partido,Leeds había caído en el Emirates Stadium de Londres con Arsenal, por la tercera ronda de la FA Cup.