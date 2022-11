El filoso comentario de Sebastián Vignolo sobre un estadio del Mundial: “Todo muy lindo, pero...”

escuchar

El conductor de Equipo F (ESPN), Sebastián Vignolo, lanzó este jueves por la tarde un filoso comentario, en torno a uno de los estadios que serán sede del Mundial Qatar 2022, donde la selección argentina jugará su tercer partido de la fase de grupos frente a México, el próximos sábado 26 de noviembre a las 16: se trata del estadio 974, una verdadera rareza en la historia de las competencias, ya que se trata de una cancha sustentable construida a base de la misma cantidad de contenedores que lleva el nombre del estadio.

Mientras miraba al aire las imágenes del particular estadio, ubicado en una zona cercana al mar, que permite una ventilación cruzada, Vignolo comentó: “Te digo... todo muy lindo, pero ahí, el estadio quedó medio...”. Así, dio a entender que no le gustaba cómo había quedado estéticamente. Ante la falta de respuesta de sus compañeros, El Pollo les consultó a los periodistas presentes en el estudio: “¿Qué, les gusta (el estadio) con esos contenedores?”. El exfutbolista Marcelo Espina lo definió como “raro”, mientras que su colega Damián Manusovich acotó: “Ahí”.

Luego, el relator defendió su opinión, explicó que no tiene la obligación de que todo le guste, y desligó la calidad del estadio del resultado de la selección argentina. “Tampoco digamos que está todo buenísimo. A mí, el estadio de los contenedores... todo muy lindo. Por ahí, hacemos un partidazo. Dios quiera”, auguró.

En ese momento, la periodista Morena Beltrán intervino para contarle a Sebastián que el estadio “representa toda la parte del puerteo de Qatar”, y que a eso se debe la presencia de “los contenedores”. A su turno, el narrador le respondió: “Todo bien More, pero no me parece...”.

El Estadio 974 fue hecho con ese mismo número de contenedores y quedó, para Vignolo, "raro"

Acto seguido, la cronista le explicó a su compañero que el estadio “está bueno por dentro”. Para concluir, a tono de broma, Vignolo cedió en su posición, dijo que el estadio “es pintoresco”, y una fácil referencia para tomarlo como punto de encuentro con sus compañeros de trabajo. “Es fácil decir: nos encontramos en el de los contenedores. No te perdés seguro”. El estadio 974, ubicado en el distrito Ras Abu Aboud, en la ciudad de Doha, Qatar, tiene capacidad para 40.000 espectadores. 974 también es el código internacional para del país árabe.

Además del partido entre Argentina y México, esta cancha albergará, unos días antes, el debut del equipo del Tata Martino frente a Polonia, el encuentro de octavos de final a disputarse el cinco de diciembre entre el ganador del grupo G frente al segundo del grupo H. Otros de los partidos que se disputarán allí son Francia vs Dinamarca y Brasil contra Suiza, todos correspondientes a la primera fase de la Copa del Mundo.

El estadio 974 por dentro: no difiere de las grandes canchas europeas pero, por fuera, está hecho de contenedores

Con el objetivo de evitar que queden como herencia del Mundial grandes construcciones que luego no serán utilizadas, la idea del estadio construido por la empresa Fenwick Iribarren Architects es que se desarme una vez finalizado el torneo.

