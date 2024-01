escuchar

El streamer español Ibai Llanos invitó a una de sus reconocidas transmisiones a Pedri, un mediocampista que juega actualmente en el FC Barcelona y es una de las promesas más importantes de La Masia, un lugar donde Lionel Messi dio sus primeros pasos antes de ser jugador profesional.

Al generar un ambiente ameno, Ibai empezó a indagar sobre la vida personal de este talento de 21 años y también abrió la oportunidad al público que está del otro lado de la pantalla a elaborar preguntas que pueden ser de suma utilidad e interés. Es ahí donde se planteó el debate sobre Boca o River, los dos integrantes del Superclásico del fútbol argentino que son reconocidos mundialmente.

Con una gran rivalidad que se acrecentó durante los años, diferentes figuras del mundo del deporte son interrogadas acerca del favoritismo por uno o el otro, a pesar de que capaz no hayan jugado y ni siquiera visitado La Bombonera o el estadio Mas Monumental.

“Pedri... ¿Boca o River? Es una pregunta complicada, te diría que tengas un poco cuidado”, lanzó el streamer con un tono de voz irónico. Tras ello, para darle un poco de confianza al entrevistado, Ibai aclaró que él eligió en su momento al Xeneize.

En continuado con la apreciación del anfitrión de la transmisión, el volante ofensivo del equipo culé apeló a la sinceridad: “Creo que vi un solo Boca - River en mi vida”, aclaró. Acto seguido, siguió: “Ese partido lo ganó Boca... así que vamos con el ganador”.

Por otra parte, una de las figuras del Barcelona elogió a varios deportistas argentinos al aclarar que Julián Álvarez es uno de sus favoritos y que le gustaría que él reemplace a Robert Lewandowski cuando el polaco decida emigrar del Barcelona.

Como no podía ser de otra forma, Pedri también se deshizo en elogios sobre Lionel Messi, con quien compartió terreno de juego en el cuadro blaugrana. “El mejor de la historia. Tuve la suerte de coincidir con él. Verlo entrenar era una locura. Daba mucho respeto. El primer día que lo vi en el vestuario me quedé como una piedra. Fue al primero que vi”, recordó.

Pedri y Messi en el Barcelona

En esa misma línea, Pedri agregó a La Pulga en su once ideal de futbolistas y a su actual entrenador Xavi Hernández: “Ter Stegen, Alves, Piqué, Sergio Ramos, Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Cristiano y Neymar. Y entrenador Luis Enrique, me encanta”, afirmó.

Por último, en un detalle sorprendente a sus 21 años, Pedri reveló al público que no le da entidad a las redes sociales: “No miro redes sociales y si tengo un día malo, tampoco. Twitter (ahora X) ni lo uso. Cuando se habla de que van a echar o no al entrenador ni se habla dentro del vestuario. Te enteras de las cosas por lo que te dicen los amigos, pero poco más”, cerró este deportista que vistió en 120 ocasiones la camiseta del Barcelona y convirtió 17 goles, una cifra considerable para un profesional dedicado a crear juego y asistir a sus compañeros.